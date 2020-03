La Conmebol pidió a la FIFA aplazar el inicio de las Eliminatorias para septiembre por el coronavirus

La crisis causada por el coronavirus que ya ha infectado a más de 240 mil personas en todo el plantea ha obligado a detener el deporte mundial y en este marco el fútbol sudamericano no ha quedado exento. Este 26 y 31 de marzo debían disputarse las primeras jornadas de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, pero la FIFA anunció la cancelación de esas fechas la semana pasada.

Ahora, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidió reorganizar el calendario, para que los partidos correspondientes a esa doble jornada se celebren en septiembre, cuando deberían en realidad disputarse las fechas 3 y 4.

“Solicitar a FIFA el aplazamiento de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 al mes de septiembre de 2020”, señala el comunicado que fue publicado este jueves por el ente rector del fútbol del continente.

En el escrito, también se informó que el 72º Congreso Ordinario de la Confederación previsto para el próximo 2 de abril de 2020 se realizará mediante videoconferencia, debido a las restricciones que instauraron los gobiernos de América Latina con respecto al cruce de fronteras.

Los partidos suspendidos son:

Fecha 1

Paraguay vs Perú

Uruguay vs Chile

Argentina vs Ecuador

Colombia vs Venezuela

Brasil vs Bolivia

Fecha 2

Bolivia vs Argentina

Ecuador vs Uruguay

Venezuela vs Paraguay

Chile vs Colombia

Perú vs Brasil

Si la FIFA da el OK, éstos encuentros se jugarían en septiembre y todo el calendario se postergaría, aunque habría que agregar entonces una doble fecha más.

Por otra parte, el 17 de marzo la Conmebol le notificó a sus asociaciones miembro que la Copa América que se iba a jugar este año en Argentina y Colombia se aplazó para el 2021. La misma medida la tomó la UEFA con la Eurocopa.

“Tras un detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional del Coronavirus (COVID19), y de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de Salud Pública para extremar las precauciones, la CONMEBOL comunica el aplazamiento de la edición 47 de la Copa América", citó la entidad que maneja los destinos del fútbol sudamericano en su sitio oficial.

El comunicado completo

El Consejo de la CONMEBOL, celebrado hoy vía videoconferencia tras las medidas de prevención establecidas, aprobó por unanimidad las siguientes decisiones con el objetivo de priorizar en todo momento la salud:

Realizar a través de videoconferencia el 72º Congreso Ordinario de la Confederación previsto para el próximo 2 de abril de 2020.

Solicitar a FIFA el aplazamiento de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 al mes de septiembre de 2020.

De esta manera, la Confederación extrema las precauciones ante la evolución mundial y regional del Coronavirus (COVID-19) en línea con las recomendaciones indicadas por las autoridades internacionales en materia de Salud Pública.

Atentamente;

Confederación Sudamericana de Fútbol

FUENTE: Infobae.