Hasta cuándo sigue la cuarentena: más controles, turnos para compras y cierre de aeropuertos, en los planes del gobierno

El presidente Alberto Fernández sigue evitando declarar Estado de Sitio, pero a una semana de declarar la cuarentena obligatoria, se lo ve furioso con los desbordes de tránsito en los ingresos a la Capital Federal y los cortes de ruta de intendentes que ponen en riesgo el abastecimiento; también con empresarios que no colaboran con la mercadería esencial. Así ordenó redoblar los controles vehiculares y una batería de medidas, como el virtual cierre de fronteras y aeropuertos y la extensión de la cuarentena.

Por ahora, aseguraron en la Rosada que no habrá Estado de sitio pero endurecerán un poco las medidas: más controles, retener autos, quizá turnos para hacer compras. Es probable que la cuarentena dure todo abril. Ya es seguro que se alarga hasta Semana Santa.

Alberto también advirtió que aplicará las máximas sanciones a empresarios que no cumplan con el abastecimiento de productos básicos a la población como alimentos y alcohol en gel.

Indignado por el embotellamiento de vehículos en todos los ingresos a la Capital Federal el primer día hábil desde que se decretó la cuarentena, el presidente Alberto Fernández ordenó endurecer los controles a vehículos particulares que implicará ser “inflexibles”, y mandar presos y retención de autos a quienes circulen sin autorización legal.

"La Argentina de los vivos que se pasan entre los bobos se terminó. Estamos hablando de la salud de la gente, si lo entienden por las buenas bien, sino por las malas y en democracia por las malas significa que se enfrenten ante un juez", arremetió en una serie de entrevistas televisivas en las últimas horas.

La decisión de endurecer los controles se da cuando ya hay 8 muertes y se analizan 55 casos de posible contagio comunitario local, lo que significaría que el virus ya circula sin control epidemiológico en distintas provincias, con mayoría en el área metropolitana.

Desde principios de esta semana, funcionarios del Gobierno advertían que el Aeropuerto de Ezeiza corría riesgos de transformarse en un foco infeccioso por la cantidad de viajeros procedentes de países donde la pandemia hace estragos.

Ahora el Presidente anunció que no se recibirán mas vuelos del exterior y que solo serán repatriados en forma exclusiva, argentinos mayores de 65 años que hayan quedados varados en el exterior, mientras que dijo, el resto deberá esperar a que la pandemia sea más controlable".

Al límite de los desbordes

Aunque la decisión aún no está tomada, el Comité de Emergencia (COE) que conduce Alberto Fernández analizan todas las variables de medidas a tomar y sus eventuales efectos. Ese comité es a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, e incluye a todas las fuerzas de seguridad, nacionales, del área metropolitana, los ministerios de Seguridad, Salud, Defensa, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo; de Economía, Ciencia y Tecnología.

La prórroga de cuarentena total hasta que se supere el pico que espera el Gobierno -que sería según un informe especial del Ministerio de Salud, en mayo- fue admitida entre líneas por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, al señalar que los niños y adolescentes son uno de los principales fuentes de contagio latente.

Mientras, en herméticas reuniones el Gobierno se concentró en las últimas horas en preparar medidas para intentar garantizar el abastecimiento de alimentos y elementos básicos.

A la vez, termina de definir nuevas medidas para Pymes, para contener una mayor crisis social, a una semana de haber decretado el aislamiento social obligatorio que paralizó la economía.

Pero el endurecimiento de medidas de control con participación de las Fuerzas Armadas sobrevolando el área metropolitana incluye llamados y retos a los intendentes que impusieron cortes de rutas en sus distritos, que según advirtió el propio presidente, impiden garantizar el abastecimiento entre distritos y el ingreso de atención sanitaria.

Alberto apela a la ayuda del FMI y el Banco Mundial

Este jueves por la mañana el presidente Fernández disertará vía teleconferencia con los jefes de Estado del G-20 y aprovecharía la oportunidad para poner como eje las crisis de la deuda soberana de los países pobres y la necesidad de postergar los pagos a acreedores para afrontar la pandemia.

Casualmente, ayer el FMI y el Banco Mundial emitieron un comunicado conjunto en el que piden al G-20 y a los acreedores de países pobres que no cobren las deudas soberanas por tres meses.

Aunque Argentina no está dentro de los países más pobres, el Gobierno apuesta a que sea incluida por considerar que su actual deuda es "insostenible".

Alberto apela a un acuerdo con gobernadores, intendentes, empresas de transporte y el gremio de camioneros para garantizar la circulación de transporte de mercaderías para el abastecimiento.

Según pudo saber A24.com, otras medidas económicas se trataron en una extensa reunión del gabinete económico este miércoles en la Casa Rosada de la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la vicejefa Cecilia Todesca Bocco, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el titular del Banco Central.

Envío al Congreso de proyectos de ley para para congelar alquileres por 180 días, evitar ejecuciones de créditos hipotecarios y el cierre de cuentas bancarias.

Ayuda financiera y asistencia económica para las provincias .

Reducción transitoria del pago de aportes patronales para los sectores afectados.

Aunque no hubo definiciones públicas, se analizo qué hacer para contener la crisis que atraviesan Pymes y comercios que por el cierre obligatorio durante la cuarentena. Corren riesgos de no poder pagar los sueldos o cumplir sus obligaciones.

Agilización de los REPRO (el programa de recuperación productiva) para que las PYMES de menos de 25 empleados pertenecientes a los sectores afectados, tengan una ventanilla rápida para acceder al pago parcial de los salarios de sus empleados.

IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Avanzaron en la reglamentación del programa de ayuda a las familias de emergencia de $10.000 a pagarse en abril a monotributistas y trabajadores informales que no tengan otros ingresos.

Alberto, los empresarios y una nueva advertencia

Dijo que ahora el país "tiene que comprar respiradores, camas, todos vamos a perder un poco, que ganen un poco menos los que ganaron mucho". Y agregó: "Es una tormenta que pasará y algunos quedarán más mojados que otros, pero todos la pasaremos".

¿Qué se analiza además?

Ley de Abastecimiento y Defensa del Consumidor: El presidente avisó a modo de advertencia a los empresarios que no colaboren: "Sino responden voy a actuar, si no producen el alcohol que necesitamos, aplicaremos ley de defensa de la competencia y del consumidor".

"Vamos a perseguir y si es necesario, cerraremos los negocios y van a padecer los que no respeten los precios máximos", advirtió Fernández en lo que marcó un endurecimiento del gobierno con medidas drásticas que serían anunciadas en las próximas horas.

FUENTE: A24.