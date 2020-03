Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, tiene coronavirus

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, informó este viernes que tiene coronavirus. De esta manera, se convierte en el primer mandatario europeo en contraer COVID-19.

“En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Junto al mensaje publicó un video en el que contó algunos detalles más del proceso. “Hola, quiero contarte algo que sucedió hoy. Desarrollé síntomas leves de coronavirus: temperatura y una tos persistente. Por consejo del jefe médico, hice una prueba que dio positivo. Estoy trabajando desde casa, autoaislado, que es lo correcto. Pero sepan que gracias a la tecnología puedo seguir comunicándome con todo mi equipo para liderar la lucha nacional contra el coronavirus", dijo en tono firme, pero con la voz nasal característica de la gripe.

Minutos después de que Johnson confirmara su diagnóstico, Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido, contó que también tiene coronavirus. “He dado positivo. Afortunadamente mis síntomas son leves y estoy trabajando desde casa y autoaislándome”, contó a través de Twitter. El miércoles se había conocido la noticia de que el príncipe Carlos estaba infectado, aunque se encuentra en buen estado.

El Primer Ministro agradeció al Personal del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), y contó que se sintió conmovido con los aplausos que recibieron. También reconoció la labor de policías y trabajadores sociales que están trabajando para contener el avance del coronavirus en el país.

El Reino Unido acumula 11.816 casos positivos de COVID-19, y ya es el noveno país con mayor cantidad de infectados. Con 580 muertes confirmadas, es el séptimo país en cantidad de decesos.

“Quiero agradecer a todos los que están trabajando para ayudar a que nuestro país sobrelleve esta epidemia. Vamos a salir adelante. Y la manera de hacerlo es respetando las medidas de las que tanto han escuchado. Cuanto mayor sea la efectividad en el cumplimiento de esas medidas, más rápido vamos a pasar esta epidemia y más rápido vamos a rebotar. Gracias a todos los que están haciendo lo que hago yo, trabajando desde casa para detener la propagación del virus de un hogar a otro. Esa es la manera en la que vamos a ganar, juntos. Quédense en sus casas, protejan al NHS y salven vidas”, dijo Johnson en el tramo final del video.

El gobierno británico había sido duramente criticado por su estrategia inicial ante el brote, que consistía en recluir en sus casas solo a la población de riesgo y continuar normalmente con el resto de las actividades. Fue clave para el cambio de óptica un estudio del Imperial College de Londres publicado la semana pasada, que afirmaba que con el modelo elegido hasta ese momento solo se habría reducido a la mitad la cantidad de muertos, de hipotéticos 500.000 sin ninguna medida de contención, a 260.000.

Cambiando de rumbo, el primer ministro conservador llamó al conjunto de la población, incluidos quienes no tengan síntomas, a evitar todo “contacto social no esencial”, trabajando desde casa y absteniéndose de ir a bares, restaurantes, teatros y otros eventos sociales.

También llamó a todas las familias en las que uno de sus miembros presente fiebre o tos a confinarse estrictamente en sus hogares sin salir “ni para hacer las compras” si es posible, y advirtió que se solicitaría a las personas más frágiles -ancianos y enfermos- que se aíslen de todo contacto social durante 12 semanas.

