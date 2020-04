Selena Gomez lanzó canciones inéditas para recaudar fondos para combatir el COVID-19

Selena Gómez se sumó a la cruzada de apoyo contra el coronavirus y lanzó canciones inéditas para recaudar fondos para combatir la pandemia. Después de una larga espera y mucho ruido, ya se puede escuchar la canción “Boyfriend” con el lanzamiento de la edición de lujo de su álbum “Rare”. A las pocas horas de dar conocer el nuevo material, la artista de 27 años se convertía en lo más hablado a nivel mundial en Twitter.

“Como el resto del mundo, quiero ayudar contra la pandemia. Debido a esto, voy a donar personalmente al fondo de ayuda contra el COVID-19, a partir de ahora, USD 1 de cada pedido del disco", contaba la estrella pop a sus millones de fanáticos en todo al mundo al dar a conocer el lanzamiento de la versión especial de “Rare”.

Después de varias semanas en incógnita, la cantante finalmente sacó este jueves a la venta temas inéditos como “Boyfriend”, “She" y "Souvenir”. Sin embargo, Selena enamoró a todos sus seguidores con “Boyfriend”, el cual fue tendencia en Twitter por su letra.

La cantante contó lo especial que es para ella esa canción y su significado. "Boyfriend es una canción alegre sobre caer y volver a levantarse una y otra vez en el amor, pero también sabiendo que no necesitas a nadie más que a ti mismo para ser feliz”.

También provechó para aclarar que “Boyfriend” no tiene relación con nadie en especial y que, por el contrario, habla de amarse a uno mismo: “La escribimos mucho antes de nuestra crisis actual, pero en el contexto de hoy, quiero dejar en claro que un novio no está cerca de mi lista de prioridades". Y concluyó: "Al igual que el resto del mundo, rezo por la seguridad, la unidad y la recuperación durante esta pandemia”.

Parte de las ganancias del álbum serán dirigidas al fondo de ayuda llamado Plus1 COVID-19, que se enfoca en destinar el dinero para las personas más afectadas por la enfermedad, personas sin hogar o que perdieron el trabajo a causa del virus.

La semana pasada la cantante fue noticia al contarle a Miley Cyrus que fue diagnosticada con trastorno bipolar. "Recientemente fui a uno de los mejores hospitales mentales en Norteamérica, el hospital McClean, y después de muchos años de pasar por muchas cosas distintas me di cuenta de que soy bipolar”, le reveló Selena a su colega.

Según su testimonio, fue duro recibir el diagnóstico, aunque informarse al respecto le ha llevado tranquilidad: “Tener más conocimiento me ayuda y no me asusta saberlo. Creo que mucha gente se asusta. Lo he visto, incluso con gente de mi familia”.

La actriz también hizo referencia al delicado momento que se está viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus: “Esto es muy difícil… Ver que hay gente que no se lo toma en serio es difícil para mí porque sé que hay personas en los hospitales que literalmente están sacrificando sus vidas… Tú sabes, una de las donaciones que hice fue al hospital en el que descubrí que tenía lupus y que necesitaba un trasplante de riñón”.

En agosto de 2016, se tomó una pausa en su carrera para enfocarse en su lucha contra el lupus. Por esta enfermedad fue intervenida quirúrgicamente y le realizaron un trasplante de riñón. En 2018 contó que sufría problemas de depresión y de ansiedad, aunque por aquel entonces no hizo referencia, como ahora, a un diagnóstico de trastorno bipolar.

