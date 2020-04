El Reino Unido anunció 847 nuevas muertes por coronavirus y ya son 14.576 en total

El Reino Unido contabilizó este viernes 847 muertos más en hospitales de pacientes afectados por el nuevo coronavirus, un balance parecido al de la víspera (861), lo que eleva a 14.576 el número total de víctimas de la covid-19 en el país. El número de personas infectadas llegó de su lado a 108.692, un aumento de 5.599 con respecto al jueves, según el Ministerio de Salud.

El gobierno británico anunció este jueves una extensión de tres semanas a la cuarentena por coronavirus que rige desde el 23 de marzo. Lo hizo a pesar de la presión de la oposición y de la dramática situación económica, que está llevando a flexibilizar el confinamiento en otros países europeos.

“Las medidas han sido efectivas, pero la tasa de infección no ha bajado tanto como necesitamos”, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que reemplaza al jefe de gobierno Boris Johnson, convaleciente tras permanecer varios días hospitalizado por coronavirus.

El ministro se limitó a decir que serán “al menos tres semanas más” y añadió que “sería irresponsable” dar una fecha precisa. Así, la medida volverá a ser evaluada en la primera semana de mayo para determinar si es necesario otra extensión. “Una relajación anticipada podría hacer más daño económico que la cuarentena. Arriesgaríamos perder todo el esfuerzo realizado. Pero hay luz al final del túnel”, comentó Raab.

Reino Unido es es uno de los países de Europa más afectados por la pandemia. Los balances británicos no incluyen los decesos en centros para ancianos o en hogares privados, lo que aumentaría considerablemente las cifras de mortalidad oficiales.

Jeremy Hunt, ex secretario de salud y presidente del comité de salud de la Cámara de los Comunes, dijo este viernes que cuando el secretario Matt Hancock se presentó ante el Parlamento esta mañana informó que el gobierno reforzará su compromiso con las pruebas masivas de coronavirus.

“Una de las razones por las que las pruebas tardaron demasiado en aumentar es porque todo se hizo de forma centralizada por la Salud Pública de Inglaterra. El Secretario de Salud dijo hoy que no había decidido si se iba a hacer de forma centralizada o con el gobierno local, y creo que una de las lecciones que podríamos razonablemente extraer de la lentitud de la aceleración de las cosas a nivel central es que es algo en lo que debemos confiar en el gobierno local para que nos ayude cuando salgamos del encierro”, dijo Hunt en una entrevista en World at One

Por su parte, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, había reclamado el miércoles que, aunque se mantengan las medidas preventivas, el Gobierno debe revelar “los criterios que empleará” para decidir su eliminación progresiva, en pro de la “transparencia” y para mantener la moral de la población.

Al respecto, el Gobierno ha señalado que publicitar la estrategia podría “confundir” a los ciudadanos y distraerlos del pedido principal de permanecer en sus hogares. En la conferencia, Raab destacó que antes de relajar las medidas se necesitará, entre otros puntos, fortalecer sistema de salud, registrar una consistente baja de muertes diarias y un descenso de la tasa de contagios.

