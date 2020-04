Claudio Vidal: "La propuesta es insuficiente y es casi una imposición"

En relación al acuerdo que proponen rubricar desde el sector empresarial ante la situación que atraviesa la actividad petrolera, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal, salió a cuestionar la propuesta y hasta aseveró que es "una imposición".

"Hay una gran realidad, los empresarios van a presionar de muchas maneras, han trasladado para realizar la firma el día lunes, para lo cual nosotros ya tomamos una postura, no vamos a firmar ningún tipo de acuerdo si las condiciones no son claras" sentenció Vidal en una entrevista que concedió a FM Vanguardia 106.1 Mhz de Caleta Olivia.

Además agregó que la propuesta termina siendo una imposición, ya que no se estarían teniendo cuenta los reclamos que se vienen realizando desde enero por parte del gremio, "es una decisión que tomaron desde algunos sectores y que no corresponde" dijo.

"La industria petrolera lamentablemente atraviesa una de las peores crisis en la historia en el mundo" analizó, para continuar "por la situación de la pandemia, afecta claramente en la economía mundial, caen los mercados, se desploman las industrias, esto es totalmente real".

"Por otro lado, el precio del barril que cayó abruptamente, "con una pelea entre dos países que deciden inundar de petróleo el mundo, y bueno estamos en dificultades, porque estamos en desventaja, acá hay un costo operativo muy elevado para producir."

Pero además, aclaró que esto no significa que la ecuación inmediata deba ser siempre ajustar y castigar al trabajador, "acá el salario petrolero es el verdadero fuerte en cuanto al movimiento económico para la sociedad de la zona norte."

"La pelea nuestra hoy es difícil, hay varios gremios que ya acordaron y están listos para firmar, nosotros en estas condiciones no podemos firmar más a allá que es fuerte la presión, hay amenazas por parte de un sector empresarial diciendo que no van a pagar nada, me han tratado de irracional y que estoy equivocado, pero a mí, a este lugar me han llevado los trabajadores, yo me debo a ellos y no a los empresarios."

"Entiendo que la propuesta es insuficiente y que es casi una imposición."

La Propuesta

En relación a la propuesta concreta, dijo que "Las 8 horas y el básico es una locura, es un golpe muy fuerte, en muchos de los sectores implica más del 75 % del salario", y se refirió a que sobra petróleo en el mundo por lo que la situación se complejiza aún más, y dijo que hay muchas provincias que ya están paralizando la industria, "porque no hay donde poner el petróleo, eso es cierto, lo entendemos perfectamente, pero nos parece que es una locura que viniendo del sector empresarial petrolero que han levantado la plata en pala cargadora, que es una locura proponer un salario de 8 hs. más el básico."

Paritarias atrasadas

Sobre esto dijo que en el mes de Enero se tendrían que haber sentado a negociar en paritarias y que en Febrero, volvieron a insistir pero nunca tuvieron respuesta de las empresas, "¿por qué? porque los empresarios en esos meses están de vacaciones y total los trabajadores pueden esperar, nos parece una falta de respeto, si hubiésemos acordado en Enero o Febrero la diferencia marcada por el proceso inflacionario anual de la Argentina, hoy la situación sería distinta, ya que no es lo mismo que te paguen 8 hs. con la paritaria actualizada que sin tener la actualización de paritaria, si nosotros no logramos aplicar esta diferencia salarial va a ser mucho mas duro el golpe."

En otro tramo de la entrevista, volvió a exigir una actualización del salario antes de firmar un acuerdo con las cámaras empresariales, "aceptamos las 8 hs. porque es lógico, está todo paralizado, mas de 80 mil trabajadores petroleros en todo el país están paralizados, es cierto, pero que paguen las 8 hs. como corresponde, con la actualización de la paritaria."

Coronavirus

En relación a lo sucedido en La Orqueta, Río Gallegos, a lo cual Claudio Vidal criticó fuertemente al ministro de salud hace un par de semanas, dijo que fue un error lamentable que se podía haber evitado por parte del ministerio de salud, "estuve hablando con la gobernadora, me puso urgente de su equipo de trabajo para tener un dialogo constante y les expliqué todo lo que estaba pasando y por qué el planteo nuestro, lo vieron bastante lógico y que el planteo no estaba errado así que estarían acompañando este reclamo, es lo que corresponde por lo cual estamos agradecidos."

Con respecto a si el gobierno provincial está acompañando o no la postura del gremio, se refirió a que está siendo bastante respetuoso, "la gobernadora tiene un equipo que lo rodea y están de acuerdo con este planteo" pero apuntó contra Perincioli para que esté más presente en este tipo de discusiones, "me parece que no cumple el rol que tendría que cumplir, pero esto es parte de lo que tenemos que comenzar a resolver a futuro para encontrarle una solución a la industria petrolera en Santa Cruz la momento de tener este tipo de crisis, que son muy purísimas", ya que al momento de que baja el precio petróleo se genera mucha desocupación, las pymes que dejan de funcionar, la baja del salario, los comercios que se cierran.

Unidad

Por último llamó a todos los sectores a estar unidos, "en esta tenemos que estar todos", e invitó a los intendentes a tomar partido, "que no hagan silencio, que no se olviden que están al frente de las localidades petroleras, pongamos la cara, tenemos que ser un poco s mas serios y responsables y entender para qué nos eligió la gente."

Dijo que ningún intendente de la provincia se acercó a hablar por la problemática, "ninguno y eso que las regalías que le llegan a los municipios son de la industria petrolera."

FUENTE: La Vanguardia Noticias.-