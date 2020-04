Legislatura: Roquel se quejó que no aprobaron sus proyectos pero en realidad los enviaron a Comisiones

En la sesión virtual de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, en la misma se presentaron 35 proyectos, de los cuales 9 fueron de la autoría del Diputado Daniel Roquel. Entre ellos se encontraba el descuento de salarios para funcionarios y políticos en el marco de la pandemia por el COVID-19. Ninguno de ellos fue tratado por el cuerpo legislativo.

“En todos la intención era aportar herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda dar respuestas a la pandemia que nos aqueja” indicó Daniel Roquel.

“Entre los proyectos que presenté también estaba el uso obligatorio de tapabocas, pedidos de informes sobre insumos adquiridos y el plan de vacunación, desinfección de cajeros automáticos y transportes de pasajeros y un Plan de Asistencia a Entidades Deportivas” agregó el legislador.

También hizo referencia a los aplausos que diariamente recibe el personal sanitario y de seguridad indicando que “la mejor manera de reconocerlos, respetarlos y ayudarlos es brindándoles las medidas mínimas de seguridad para que lleven adelante su trabajo, y nos manifiestan que eso no está ocurriendo. Hoy hay familias que no tienen un plato de comida en la mesa, que no pueden pagar el alquiler, que no pueden comprar remedios, parece que muchos legisladores eso no lo ven”.

“No vamos a claudicar, vamos a seguir trabajando desde nuestro lugar para ser la voz de los que no tienen voz, o mejor dicho, de los que no son escuchados ante las injusticias y la falta de humanidad por parte de muchos dirigentes políticos” concluyó el diputado.