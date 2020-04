Ianni presentó propuesta para reactivar la actividad turística

El sector turístico y gastronómico sufre actualmente de manera directa el impacto negativo de las medidas implementadas en razón de la pandemia mundial de COVID-19 que padece hoy la humanidad entera. Preocupada por esta situación, la Senadora santacruceña Ana María Ianni elevó un Proyecto en la cámara alta – acompañada por sus pares – que propone una serie de medidas y acciones a seguir una vez superada la etapa restrictiva impuesta por la cuarentena.



“Teniendo clara consciencia de la importancia del aislamiento obligatorio, nos vemos en la necesidad de planificar la salida de esta situación – expresó Ianni - es imprescindible llevar adelante la implementación de medidas que impacten positivamente en la reactivación de la economía, especialmente de la industria turística nacional y la gastronomía”.



La propuesta elaborada por la Senadora contempla un Programa de reactivación económica del sector turístico y gastronómico, un Plan de promoción turística nacional, y un Protocolo sanitario para el tránsito interurbano de personas por vía terrestre, aérea y marítima con aplicación al sector turístico y gastronómico. “Consideramos que esta serie de propuestas mínimas pueden darle el impulso necesario que requieren estas actividades para un paulatino despegue de la calamidad que ha impactado al conjunto de la nación, y puntualmente de la conmoción sin precedentes que sufre el sector” aseguró la legisladora nacional.



El Programa de reactivación económica propone catorce medidas tendientes a ayudar a las empresas del sector, en especial a las MiPyMes, a sobrellevar la crisis y sostener los puestos de trabajo. Incluye beneficios económicos y fiscales, créditos a tasa 0, tarifas especiales diferenciadas de servicios públicos, y permisos específicos para el sector con el fin de asistir a las empresas en la optimización de recursos.



En tanto, el Plan de promoción turística, sugiere la implementación de incentivos impositivos para la compra de pasajes a destinos nacionales, compra de paquetes turísticos, y beneficios en el uso de medios electrónicos. Se acompaña con una fuerte campaña promocional para motivar el viaje y comunicar los incentivos impositivos del Plan.



Paralelamente se deberá aplicar un protocolo sanitario adicional que permita el tránsito interurbano seguro de corta, mediana y larga distancia con las precauciones necesarias para no influir de forma negativa en la contención de la pandemia, que le permita al sector turístico seguir brindando sus servicios con un esquema de medidas que otorgue un mínimo de garantías sanitarias, suficientes para ofrecer seguridad biológica a la persona que por cualquier motivo, ya sea turismo, trabajo, negocios, formación, salud, etc, requiera trasladarse y contratar servicios de transporte, hospedaje y gastronomía. En este sentido, se propone un relevamiento y clasificación de todas las localidades del país según categoría sanitaria, un certificado de salud como requisito para trasladarse, control de temperatura, y programas de capacitación on line, entre otras acciones.



El objetivo general de la propuesta consiste en promover estratégicamente el turismo interno en Argentina, a través de fuertes campañas publicitarias, incentivos impositivos e instrumentos fiscales que tiendan a disminuir la informalidad en el sector, estimulen la actividad interna y minimicen el costo fiscal, tomando ventaja del contexto desfavorable para el turismo externo. Cabe recordar que se trata de uno de los sectores más relevantes de la economía nacional, generador de un millón de puestos de trabajo a lo largo de todo el territorio, y que en virtud de su efecto transversal resulta motor fundamental de las economías regionales.