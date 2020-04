FPT Industrial sigue brindando servicio a través de sus concesionarios de todo el continente

FPT Industrial, marca perteneciente a CNH Industrial, se está adaptando al contexto de la pandemia, atendiendo a todas las medidas necesarias y se encuentra operativa y prestando soporte y servicio a través de sus concesionarios mediante vías digitales y telefónicas para atender las necesidades de sus clientes en toda América Latina.

“En FPT Industrial tenemos un gran compromiso para con la sociedad y, ante la compleja situación que actualmente el mundo está atravesando, tenemos la responsabilidad garantizar a nuestros clientes un correcto nivel de servicio”, sostuvo Marco Rangel, presidente de FPT Industrial para América del Sur.



Con el objetivo de cuidar de la salud pública, la marca y su red de concesionarios priorizará los servicios y reparaciones de los productos correspondientes a aquellas empresas que presten servicios de alimentación, medicamentos, higiene urbana, donaciones, personal médico o dedicado a tareas de contención del virus, entre otros.



“De esta forma, brindando nuestros servicios de manera digital y telefónica, contribuimos a generar soluciones eficientes para el desarrollo de las actividades de nuestros clientes, las cuales son fundamentales en el contexto que estamos atravesando a nivel mundial, ya que de ellas depende el suministro de los elementos que la sociedad necesita”, añadió Rangel.



La compañía brinda un servicio de atención al cliente que se encuentra disponible las 24 horas en Argentina llamando al 0800-2660-378, y para el resto de América Latina un correo electrónico: [email protected]



Asimismo, la marca se encuentra tomando medidas para garantizar la seguridad del personal, de sus concesionarios y clientes, que consisten en reforzar la limpieza y desinfección de los concesionarios, brindar elementos de prevención de uso obligatorio (barbijos, guantes y alcohol en gel), así como también un protocolo estricto de higiene.



A continuación, las medidas sugeridas por la marca a sus clientes y concesionarios:

Evite el contacto físico (darse la mano, abrazar, besar, etc) con otras personas.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por, al menos, 20 segundos.

Cuando tosa o estornude, cubra su boca y nariz con su antebrazo o con un pañuelo descartable, nunca con sus manos.

Evite tocar su cara, principalmente la boca, ojos y nariz.

No comparta objetos personales.

Evite participar de espacios aglomerados de personas y mantenga una distancia de seguridad de, por lo menos, un metro. Esto también se aplica al utilizar transporte público y privado.

Limpie y desinfecte con frecuencia los espacios y superficies de algo contacto como mesas, sillas, interruptores, etc.

Ventile periódicamente salas, espacios de atención y depósitos.

Limpie con desinfectante o lavandina las cajas, bolsas, paquetes o productos en general que reciban en su concesionaria antes de guardarlos.

Utilice barbijo y guantes siempre que sea posible, después de usarlos descártelos correctamente y lave sus manos.

Intente no usar dinero en efectivo, en caso de no poder evitar su uso desinfecta tus manos.

Evite usar transporte público.

Lave regularmente su celular y los anteojos con agua y jabón, alcohol u otro desinfectante.

Evite salidas innecesarias y procure estar atento a indicaciones de especialistas y entes gubernamentales.