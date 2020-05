Setenta años de historia que, en mayo, dieron su último suspiro

La destrucción del edificio del antiguo bar de la calle 25 de mayo había comenzado antes de la pandemia, luego se interrumpió por razones obvias y esta semana se retomaron los trabajos de demolición.







En comunicación con EL MEDIADOR, la Directora de Patrimonio Cultural de la provincia, Carla García Almazán indicó que si bien el bar no posee una declaratoria de edificio histórico, "está en el registro de bienes susceptibles de ser declarado patrimonio"



"Cuando hicimos las leyes de patrimonio en el año 2010 participaron muchos arquitectos y técnicos del colegio profesional haciendo un inventario que se hizo cuadra por cuadra con fotografía de toda la parte del casco histórico de río gallegos y esa cuadra es una de las históricas".



Este registro por un lado les da una protección legal pero, según indicó Almazán, "no deja de ser una ponderación, es decir que siempre que sea en el ámbito privado, está la palabra del titular del dominio. "Nosotros podemos declarar casitas antiguas, pero las decisiones las toma el propietario".



"Lo que como estado podríamos hacer, que aún no está hecho, es reconocer con algún tipo de resarcimiento económico al propietario que sí quiere preservar su vivienda antigua o comercios".