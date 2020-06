Rearmado de la oposición: "Eduardo Costa ha sido un gran mentiroso y las urnas se lo cobraron"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pablo Fadul, presidente del Comité de Río Gallegos de la Unión Cívica Radical (UCR) se refirió al rearmado de la oposición en la provincia y la reconstrucción partidaria con vistas a las elecciones legislativas nacionales del año próximo, y sostuvo "tenemos que reinventarnos y la juventud tendrá un gran papel en esto".

"Si algo me ha jugado en contra es siempre decir lo que siento, y sin lugar a dudas en el partido hemos tenido un gran mentiroso como es Eduardo Costa que ha prometido cosas en toda la Provincia. Prometió crédito con la tarjeta del Hipertehuelche prometió 6.500 puestos de trabajo en represas y no cumplió y eso se vio reflejado en las elecciones”.

Fadul dijo que es momento "que la UCR vuelva a ser lo que fue" de manera independiente "sin alianzasa ni acuerdos con otro partidos". Sobre la situación política actual del frente electoral Nueva Santa Cruz aseguró "Nueva Santa Cruz no existe más, no tiene razón de existir. Nada nos unía a la UCR y a la gente del PRO. Los que defienden a la unión que se armó con el Pro, escuchan a Alfonsín tienen que recordar que como decía Alfonsín nuestro límite era Macri, evidentemente en su momento con billetera de por medio accedieron a torcer esa voluntad”.

Finalizando Pablo Fadul, representante de la Unión Cívica Radical en Río Gallegos explicó la mirada ante un posible candidato o representantes del radicalismo a futuro y sostuvo: “Tengo mucha confianza en los jóvenes, a mí en lo particular me costó muchísimo y es lo que no quiero que suceda con los que viene. Con la nueva conformación del concejo deliberante estoy muy contento, hay gente potable y con buenos conceptos que pueden aportar mucho”.

"Después de cuatro derrotas electorales, creo que Costa se tiene que dar cuenta que su mensaje no llega a la gente" sentenció, para cerrar "creo que lo que más necesita nuestro partido es una Convención, para avanzar en esta reconversión, hacer catársis y empezar a transitar este camino de volver a ser una oposición seria y con propuestas".