El Presidente inaugurará por videoconferencia una planta de generación térmica

El veedor oficial ante la empresa Vicentin, Gabriel Delgado, aseguró que el gobierno analiza "todas las propuestas para sacar a la empresa adelante" y que el propio presidente Alberto Fernández le transmitió que "no va a avanzar en ninguna medida que divida a los argentinos.

El Presidente dijo que no "abdicará" en enviar el proyecto al Parlamento. "Es un tema pendiente en la Argentina y no lo he dejado de lado como algo importante a resolver", dijo. Y adelantó que en los próximos días mandará al Congreso el proyecto para reformar la Justicia Federal.