El Calafate: Misteriosa desaparición de Fabián Gutiérrez ex secretario presidencial

“No descartamos ninguna línea de investigación. Todavía no hemos podido dar con el paradero de esta persona”. Así resumió la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el desarrollo de un procedimiento llevado adelante por la División Criminalística en el domicilio particular de Fabián Gutiérrez, ex secretario presidencial y arrepentido en la Causa de los Cuadernos.

Gutiérrez está desaparecido de los lugares que frecuentaba desde este jueves. Días antes testigos aseguran haberlo visto transitando en su camioneta por las calles de El Calafate. Su madre Teresa García, preocupada al no tener noticias de él y ante la imposibilidad de poder ubicarlo en su celular, decidió radicar una denuncia por “desaparición de persona” en la Comisaría.

Fue así que el personal policial dispuso de un amplio operativo de rastrillaje por el casco urbano de la villa turística, hasta que esta tarde, en una obra en construcción en las afueras de la localidad, encontraron su celular. La Policía bajo las órdenes del Jefe de la Unidad Regional Sud Oeste (URSO) de la Policía de Santa Cruz, Crio. Inspector Sergio Vera encaró un procedimiento en el domicilio de Gutiérrez. Allí estaba su camioneta, con un vidrio roto y en su interior fueron halladas las llaves de la casa y una campera con manchas de sangre, una prenda que sus allegados reconocieron luego como de propiedad de Gutiérrez.

La imponente casa del ex secretario presidencial está ubicada en calle Santiago Perkic, casi esquina Padre de Agostini, a pocas cuadras de la casa particular de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy la zona fue acordonada a casi 100 metros a la redonda y a la distancia, se lograba divisar a personal policial entrando y saliendo, tomando huellas y buscando mayores elementos que permitieran dilucidar qué pudo haber pasado con el paradero del empresario.

La cotidianeidad de la turística localidad hoy se centró en los pormenores de este extraño hecho y las conjeturas no tardaron en aparecer, con rumores que vinculan lo sucedido con cuestiones comerciales y financieras, hasta hipótesis referidas a su vida privada.

Con el paso de las horas llegó al domicilio la Fiscal de El Calafate, Dra. Natalia Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner para interiorizarse del operativo. Un total y absoluto hermetismo forma parte del accionar policial que prosigue en la propiedad, siendo las 22:30 de una fría noche con 5° bajo cero de temperatura.

Sólo trascendió que en el lugar se esperaba la llegada del Ministro de Seguridad de Santa Cruz, Dr. Lisandro De La Torre junto al Jefe de la Policía provincial, Comisario General (R) José Luis Cortés, quienes partieron esta tarde desde Río Gallegos rumbo a El Calafate, distante a 280 kilómetros, para intensificar las investigaciones sobre la desaparición.

El ex secretario presidencial fue procesado en noviembre del 2019, sin prisión preventiva por lavado de dinero agravado, a raíz de varias operaciones sospechosas vinculadas con maniobras de recaudación ilegal en la denominada causa de los “cuadernos” del chofer Oscar Centeno, de la cual fue parte bajo la figura de “arrepentido”.