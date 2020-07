Diputado Echazú: “Tenemos que fortalecer los controles internos”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el diputado por el municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú se refirió a la necesidad de la activación de todos los protocolos y alertar a los distintos sectores, ante esto dijo que plantearon por 14 días que los vecinos de Río Gallegos no salgan de la ciudad, lo que pedimos es que no haya movimiento. Mañana se decreto el asueto Municipal para desinfectar las partes del Municipio. La idea es alertar a los comercios, inspectores, fuerzas de seguridad y cumplir con las medidas protocolares establecidas”.

Ante la consulta sobre las decisiones de la Gobernadora con respecto a la situación de la capital y la provincia, Eloy sostuvo: “La decisión creemos que va a ser provincial, al ser la capital y una ciudad de transito aplica para otras localidades también, la decisión será del COE Provincial”.

Por otro lado, Echazu se refirió a evitar la aglomeración de gente en distintos lugares y dijo: “Los lugares como cervecerías, de recreación o de juntadas en donde más se reúne la gente y preferiría cerrarlo. Lo que más creo es que tenemos que aprender a convivir con el virus, hasta que no salga una vacuna no estamos exentos de nada. Aprender a cuidarnos entre nosotros y a seguir todas las medidas de higiene”.

Finalizando, Eloy Echazu, Diputado por Municipio de Río Gallegos se refirió a una necesidad de mayor control y ante la consulta sobre aquellos que no respetan la cuarentena, el diputado sentencio: “El mayor control es que la gente que entre a la ciudad, haga la cuarentena los 14 días, el que no lo hace es un irresponsable y no piensa en la comunidad. El control lo tenemos que meter nosotros de manera interna y mas rigurosa”.