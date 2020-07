San Julián: "Buscamos reforzar el control en los ingresos y el control también sobre los proveedores"

Tras la aparición de un caso positivo de coronavirus en Puerto San Julián, se reforzaron los mecanismos de control y la tarea de supervisión en los controles en los accesos a la localidad, como una forma de mantener la situación sanitaria favorable de la costera ciudad. Sin embargo, se admite que preocupa el movimiento de personal que presta funciones en los yacimientos, y el ingreso y paso de los mismos por vía terrestre y aérea.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Mario Piero Boffi, concejal de San Julián se refirió a la situación y aseveró: “Consideramos la cercanía y la cantidad de casos en Gallegos, buscamos reforzar el control en los ingresos y el control también sobre los proveedores para el abastecimiento. Hay un montón de cosas en el medio que se consideran, al momento de dejar entrar a alguien a la localidad”.

Por otro lado, Boffi fue consultado por la circulación y la preocupación de llegadas de otros posibles contagiados, ante esto concluyo: “Tenemos que evitar lo que paso en Río Gallegos, acá hay que destacar y resaltar situaciones distintas. No podemos juzgar a alguien que atraviesa el virus, lo que sostengo es que los controles tienen que ser exhaustivos y mantenernos lo mas seguros posibles. De parte de todos los gobernantes tenemos que trabajar en búsqueda de soluciones y no ocultarle nada a la gente”.

Finalizando, Piero Boffi se refirió a la no regulación de controles en otras partes de la Provincia y sentenció: “Me parece raro que en Güer Aike no haya una ambulancia para trasladar a alguien, o que realicen los controles. Tenemos que pensar en la ciudadanía y no castigar tampoco ni a los infectados, ni a los funcionarios que trabajan para resolver los diferentes conflictos”.

"Estamos atentos con el movimiento del personal que presta servicios en los yacimientos. Hay mucha circulación de trabajadores y estamos preocupados lógicamente. De todas formas, en caso de que la situación represente un problema se tomarán las decisiones respectivas. Hoy hay una tarea muy buena de control y eso nos tranquiliza" sostuvo.