El Senado debate el proyecto de ley de reestructuración de la deuda bajo ley argentina

La ex gobernadora debió realizarse el test de Covid-19 porque hace pocos días mantuvo una reunión con el diputado bonaerense, Alex Campbell, quien también había dado positivo en una prueba de coronavirus.

El Presidente dijo que no "abdicará" en enviar el proyecto al Parlamento. "Es un tema pendiente en la Argentina y no lo he dejado de lado como algo importante a resolver", dijo. Y adelantó que en los próximos días mandará al Congreso el proyecto para reformar la Justicia Federal.