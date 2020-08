“Tenemos que redoblar los esfuerzos para que todos asuman la responsabilidad necesaria”

Desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron el jefe de gabinete, Leonardo Álvarez; y los ministros de Gobierno, Leandro Zuliani; de Seguridad, Lisandro De la Torre; de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; y de Salud, Juan Carlos Nadalich; el vicegobernador, Eugenio Quiroga –que se encontraba en Pico Truncado-; el secretario de gobierno, Marcio Domínguez y la subsecretaria Marisa Mansilla (de manera virtual).

Desde cada una de sus localidades participaron de la reunión virtual los intendentes, comisionados y comisionadas de fomento y representantes de las áreas de Gobierno municipal de todas las localidades. En esta ocasión, canalizaron inquietudes respecto a los alcances de los nuevos decretos, como así también la dinámica de la última semana en cuanto a la situación epidemiológica y el impacto en cada una de las localidades. Además se dejó en claro ante las consultas que la prohibición de las reuniones familiares y sociales rige para todo el territorio argentino más allá de si existen casos activos o no.

Cabe destacar que a través del Decreto N° 891/20 se restringió la circulación de personas en el ámbito de las ciudades de 28 de Noviembre, Río Turbio, El Calafate, y Puerto San Julián y sus zonas de influencia de acuerdo a la terminación del número de DNI, también se estableció la reducción del horario de actividad comercial y la prohibición de reuniones familiares y el uso de espacios públicos. Por su parte el 890/20 establece pautas para Río Gallegos en el marco del brote que se inició el pasado 14 de julio.

La mandataria agradeció a cada uno de los intendentes y presidentes y presidentas de comisiones de fomento por el trabajo en equipo que se viene realizando ante la emergencia sanitaria en el marco de la Pandemia que afecta al mundo. “Cuando digo que necesitamos ver la imagen completa es importante saber que pasa en el mundo, en el país, en las provincias vecinas, en nuestra provincia y en cada una de las localidades. Eso también sirve para tomar distintas medidas”, manifestó la mandataria santacruceña.

“Todos los que estamos acá elegimos conducir nuestra comunidad, elegimos conducir la provincia, un municipio o una comisión de fomento. Por lo cual tenemos que asumir la responsabilidad en su totalidad”, expresó la gobernadora.

“Cuando inició este segundo mandado apuntamos a la idea de ‘energía para crecer´ con todas las posibilidades y recursos que teníamos. De un día para el otro, nos cambió el día a día por la Pandemia, pero no cambió la mirada que tenemos respecto de la fuerza necesaria para seguir transformando las realidades pese a esta situación”, agregó Alicia.

La gobernadora además se refirió a la situación que atraviesan los santacruceños y santacruceñas: “Entiendo que la gente está afectada porque no puede hacer la vida a la que estaba acostumbrada, la soledad afecta, nos afecta la incertidumbre de esta Pandemia. Entendemos todo esto, pero la verdad es que tenemos que elegir.

Tenemos que ayudar orientar esos intereses, para ello somos quienes tenemos a nuestros cargo la provincia y los gobiernos de cada localidad”.

Además la titular del Ejecutivo provincial agregó: “Todas las instituciones públicas, las ciudades, las organizaciones tenemos que contribuir a llevar la pandemia de la mejor manera posible, tratando de cuidar a la mayor cantidad de gente. Quizás algunos no entienden, pero no me enoja eso, somos nosotros quienes tenemos que redoblar los esfuerzos para que todos asuman la responsabilidad necesaria como sociedad y comunidad”.

“La solidaridad será la clave, la responsabilidad y la organización”, destacó.

En el marco del diálogo con los representantes de todas las localidades recordó que algunos dicen que “es el mercado el que organiza”, pero “a mí me gustaría decir que quien organiza es la gente, quienes organizan son las comunidades, nosotros y nosotras somos los responsables de articular todas esas voluntades para que esta situación que atravesamos se solucione y la superemos de la mejor manera posible”.

“No tiene que existir diferencias políticas de ninguna clase. Tenemos que estar por sobre estas diferencias, siempre un paso adelante que es lo que la comunidad espera de nosotros y nosotras”, agregó.

“Hay una crisis, sí, pero cuando escucho las distintas propuestas de ustedes y de mi equipo y veo cómo nos organizamos me siento muy bien con el equipo que somos. Quiero felicitarlos y felicitarlas a todos y todas y pedirles que no aflojen”, resaltó.

“Sigamos trabajando de esta manera con muchos aportes, esos aportes serán tomados y formarán parte de las nuevas metodologías de abordaje y todo lo que vaya surgiendo y que no surgió en esta reunión sumemos y comuniquémoslo. Nosotros vamos mejorando y mejorando cada día nuestras intervenciones, con solidaridad, con organización y con responsabilidad”, afirmó Alicia.

“Siempre hemos trabajado para mejorar y en el día a día con esta pandemia hemos visto que en el mundo se han ido modificando conductas e incluso se han sabidos nuevas cosas vinculadas con el virus y con la forma de abordar distintas situaciones. Tenemos que hacer todo lo posible y a nuestro alcance para que las familias de nuestra provincia estén lo más cuidadas que nos sea posible”, le manifestó la mandataria a los intendentes y comisionadxs.