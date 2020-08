Horacio Huecke: “El personal de salud no da abasto, si los podemos ayudar lo vamos a hacer”

Huecke realizó una convocatoria para ayudar al personal de la salud, en consideración de las personas que cumplen 14 hs de trabajo, sin franco ni días para descansar. Además a raíz de los contagiados del personal médico, muchas áreas del Hospital no están cubiertas en su totalidad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Horacio Huecke, vecino de la ciudad de Río Gallegos, explicó: “Sé que la gente me critica, sobre todo en redes, nunca me metí en política, simplemente lo acompañe en su momento a Roberto Giubetich”.

Ante la consulta sobre su ayuda ofrecida en el Hospital de Río Gallegos y las acciones realizadas, Horacio aseveró: “Con los contagios, se complicaba el sector de cocina, el sector de limpieza y demás. Me pregunté cómo no había gente que podía ir a limpiar un baño, a desinfectar el pasillo y cuidar así al personal médico. Creo que no estoy tan errado, recibí 900 mensajes y tengo 22 personas anotadas para ayudar y colaborar en el sector que sea”.

Por otro lado, Horacio afirmó que todavía no hubo respuesta desde el Hospital de la capital y dijo: “Creo que el Dr. Lerena será quien tenga la palabra y autorice a ver si la gente puede ir realmente a ayudar. Como santacruceños creo que tenemos que ayudar y dejar de estar sentados en la computadora. Hay que apoyar en momentos tan tristes”.

Finalizando, Horacio Huecke, vecino de la ciudad dijo desconocer si se le puede dar entidad a esta colaboración sería algo importante y concluyó: “Hay gente que labura 14 hs y no tiene franco, no puede descansar. Si podemos reemplazar a esa gente y darle descanso sería algo increíble, me llenaron de mensajes las enfermeras y enfermeros del personal médico. Ojalá podamos hacer algo, a la gente que me critico le digo que esto no es política sino solidaridad”.