“Es lamentable tener que llegar a una amenaza para hacer cumplir algo que es para cuidarnos”

Tras la disposición de aislamiento social y la habilitación para que solo aquellos comercios esenciales en la localidad de Río Gallegos puedan funcionar producto del brote de casos positivos por Covid19, muchos comercios no respetaron esto y abrieron sus puertas de igual manera sin ningún tipo de protección.

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio aseguró que es necesario ser responsable y dijo: “Hoy nosotros nos intentamos cuidar lo más posible. Luego de lo que paso con la verdulería, teniendo un caso positivo y que no mandaron al trabajador a cuarentena, vamos a terminar complicados. A ésa empresa hay que castigarla, mínimamente cerrarla o clausurarla y que hagan tarea comunitaria, que sea algo ejemplificador”.

Silva considera que “no hay ni una cuota de responsabilidad de la gente. A la gente se le dijo que si circulan el día que no corresponde con su DNI se le hará una multa de 30 mil pesos, no anda nadie en la calle. Entonces a esta gente de la verdulería no le podes hacer una multa menor a eso, mínimamente clausurarlo, hay gente que está dando la vida y trabajando para cuidar a los infectados y a otros no les importa que su trabajador infectado atienda en el local y contagie a toda una población”.

Finalizando, Claudio Silva se refirió al anuncio del cierre de varios comercios y concluyó: “Nosotros sabemos que esto hay que transitarlo, algunos lo van a pasar, otros van a cerrar. Lo que esperamos es que al momento de cuidar al trabajador, la economía se reactive y el que perdió el trabajo lo pueda recuperar, pero lamentablemente es un tiempo que tenemos que pasar. Muchos empleadores se aprovechan de sus empleados, les dan las vacaciones ahora, los hacen trabajar igual con aprietes o excusas. Nosotros tenemos que proteger a los trabajadores y el que quiera hacer una demanda a su empleador lo pueda hacer”.