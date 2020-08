Pérez Gallart: “El nivel de improvisación de medidas ante los contagios es lo que complicó a la ciudad”

Tras la reunión de funcionarios del Gobierno de la provincia de Santa Cruz, con Diputados Provinciales de diferentes partidos, se tomaron diferentes medidas de acción para las localidades más complicadas por coronavirus en la provincia. Río Gallegos y el Calafate hoy son las localidades con mayor cantidad de contagiados activos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Javier Perez Gallart, diputado provincial (Encuentro Ciudadano) aseguró no irse tranquilo de la reunión y dijo: “La predisposición del Ministro la destaco. Contestó todo lo que se le preguntó desde la perspectiva de lo que se está haciendo. La otra cuestión, que es el mayor problema, es que hubo un tiempo importante para preparar el problema como es el caso de Río Gallegos y dicho tiempo no fue utilizado de la manera más racional posible. No vimos como jerarquizar el sistema de salud y hacer una atención coordinada y ordenada también”.

Por otro lado, Pérez Gallart destacó la saturación del personal médico y de la salud y comentó: “Creo que está agotado el recurso humano, están saturados de trabajo y otros están contagiados y no pueden ayudar a sus colegas. No hay reemplazos y nadie puede ayudar a los que le están haciendo frente al virus, con esta coyuntura me preocupa que se planteen propuestas al tema cuando lo que se hace es buscar profesionales en otros lugares”.

El legislador de EC afirmó que el nivel de contagio continuará durante el próximo tiempo y destacó no tener precisiones respecto al pico de la curva, afirmo que “ante circunstancias de circulación comunitaria como la que vivimos, el virus ya se instala y se queda entre nosotros por varios meses”.

Finalizando, Pérez Gallart fue consultado por la cantidad de testeos realizados en la ciudad capital de la provincia y concluyó: “Se realizan los testeos en los puntos clave: el Hospital, el Guatemala y San Benito. Por otro lado, el testeo se realiza solo a aquellos que reúnen cierto tipo de síntomas, desde mi perspectiva y se lo plantee al ministro que es necesario la prioridad a los trabajadores de la salud y a la gente que se encuentra en los geriátricos, que son factores principales de riesgo”.