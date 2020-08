Grasso visitó la planta de reciclaje y destacó que “nos estamos ocupando con hechos concretos”

El ex titular de la Junta Vecinal del barrio Belgrano y actual titular de la Biblioteca "Rosita Llauquén" que funciona en la barriada, Juan Alvarado contó la preocupación que tuvieron los vecinos tras haberse interrumpido el servicio de gas en la zona.

El diputado provincial integra el COE Provincial y lamentó que el organismo no se haya convocado a una reunión de emergencia por la aparición de los nuevos casos. Dijo que el Estado no hace los controles correspondientes y que muchos repatriados no respetan el aislamiento.