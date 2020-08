Alicia Kirchner reconoció que le preocupa la situación del sistema de salud

En primer término la mandataria santacruceña, señaló que en la provincia se trabaja en dos sentidos, por un lado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en la ciudad de Río Gallegos, y por otra el distanciamiento físico reconocida como distanciamiento social en el resto de las localidades.

“En distanciamiento social habrá cuatro localidades que tienen medidas restrictivas porque presentaron casos positivos de COVID – 19 y porque hicimos consultas en los hospitales y con las autoridades sanitarias. Esas localidades van a figurar en el nuevo decreto pero van a seguir con distanciamiento social”, detalló.

En relación a la ciudad de Río Gallegos, puntualizó: “Seguirá con aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual quizás produzca cierto hastío y créanme que yo entiendo la situación porque hablar nuevamente de restricciones cuando habíamos hecho un avance muy importante en lo comercial, gimnasios, la implementación de algunas actividades físicas y deportes individuales y hoy tener que volver para atrás no le gusta a nadie, ni a los comerciantes ni a nadie que no pueda hacer convivencia social. La cual es muy importante para todos, nosotros como personas somos seres sociales y nos gusta estar con el otro y en este momento estamos limitados”.

Asimismo indicó que “esta situación no es la que uno quisiera pero entre las medidas que se conocen para achatar la curva y prevenir contagios, esta es la única que tenemos hoy”.

En otra parte de su mensaje, Alicia sostuvo que en este contexto hay una gran esperanza y la misma tiene que ver con el anuncio del presidente Alberto Fernández hiciera días atrás. “Esa esperanza es la vacuna. Hasta el momento se habla de que la vacuna va a estar lista el primer semestre del año que viene y estamos en el mes de agosto y empiecen a contar cuantos meses faltan para llegar al 2021”, recalcó.

“Sé que no agrada y podrán discutir algunos si es certero o no hacer lo mismo. La verdad que como Gobernadora de esta provincia tengo la obligación de tomar esta determinación y vamos a tratar todos juntos y todas juntas de poder transformar este desafío y achatar la curva”, remarcó.

“Yo les pido que piensen no solamente en ustedes porque quizás no se contagian. No se sabe por cuánto tiempo estás inmunizado una vez que tenés COVID – 19, no sabes si te puede afectar una segunda infección, algún órgano o ser más peligroso. Estamos en un momento de incertidumbre, no tenemos certezas, entonces lo más importante es cuidarse, pero a la vez hoy tengo una gran preocupación que es nuestro sistema de salud”, reflexionó.

En cuanto al sistema de salud, sostuvo que en este momento, hay 10 personas internadas en clínica médica con COVID y 12 en Terapia Intensiva, de las cuales 10 están con respiradores. “Este no es un problema de insumos o respiradores. En el sistema de salud tenemos 5487 personas y en el Hospital Regional Río Gallegos tenemos 1664 personas afectadas a la guardia COVID – 19, a la Clínica COVID – 19, a terapia intensiva COVID – 19, a los laboratorios que funcionan casi las 24 horas, a centros de detección y todo lo que tiene que ver con problemática COVID – 19, son casi 650 personas. A estas personas tenemos que cuidarlas también porque así como nos infestamos nosotros en la ciudad de Río Gallegos, ellos son parte de la misma, y no es ser vacuna ser médico, camillero, enfermero bioquímico de la sala COVID – 19”, enfatizó.

“Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todo el sistema de salud y muy especialmente a los que están en la trinchera. A veces me pregunto cómo están emocionalmente porque todos los días están en contacto con la gravedad de los casos e incluso con la muerte. Están haciendo un gran esfuerzo dentro del hospital y también para no contagiar a sus familias. Dentro de esa preocupación les pido que me ayuden a cuidarlos y me ayuden a que nos cuidemos todos. Hay que transitar por otros caminos”, indicó.

En el marco de su mensaje la gobernadora se refirió a las Palabras del Obispo de esta mañana, “él decía que existen varios protocolos entre los cuales está el de la solidaridad. Me permito tomar las palabras del Obispo y decir que tenemos que ser solidarios y tomar otros protocolos como no relajarnos, tener responsabilidad individual y social y esto nos cabe a todos, los que estamos en el Estado, en el gobierno, industria, comercio y otras actividades. No se pueda saltar esta pandemia como lo podemos hacer con las páginas de un libro”, agregó.

“Les pido a los santacruceños y santacruceñas, estén en distanciamiento social o en aislamiento social, preventivo y obligatorio que fundamentalmente cuidemos nuestra casa común, la provincia de Santa Cruz, nuestras familias e instituciones y hasta que esté la vacuna que es la esperanza que tenemos, tengo la esperanza que entre todos podamos cuidarnos bien”.