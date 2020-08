Vuelta a clases: ADOSAC manifiesta la necesidad de una convocatoria para el debate de una posible vuelta a las clases presenciales en algunas localidades de la Provincia

El gremio de ADOSAC Provincial, se refirió a fijar una posibilidad para la vuelta de manera presencial a las aulas educativas de la Provincia, exceptuando las localidades que presenten contagios o que se encuentren en fase de aislamiento como es el caso de Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pedro Cormack, aseguró que hoy el sector docente se encuentra en una gran incertidumbre, ante esto comentó que “Hemos escuchado manifestaciones públicas del consejo de educación y de hablar de una posible vuelta presencial a las clases, nos preocupa esto”.

Por otro lado, Cormack agregó: “Sabemos que hay protocolos de manera nacional y adecuados para estas situaciones, pero estos protocolos son establecidos por las patronales y no se tiene en cuenta la participación de los trabajadores en esta vuelta, no hemos tenido ninguna convocatoria a diálogo desde el sistema de Educación Provincial. Vemos todas las definiciones a través de decretos o de los medios y esto muestra una gran falta de inversión en la Provincia para pensar una posible vuelta”.

El Secretario Cormack comentó también una intensidad y saturación en varios edificios, situaciones de falta de agua, problemas de gas y problemáticas permanente dentro de los establecimientos educativos. Afirmó que es triste el estado de obras públicas del sistema educativo y que solo el establecimiento de un protocolo sanitario no alcanza.

Por otro lado Pedro Cormack destacó que hay un dinamismo presente con respecto al tema y que no se tiene certeza para la vuelta a las clases, Finalizando dijo: “Me parece necesario que todos participemos de una resolución, emiten decretos personas que nunca pisaron una escuela o no entienden el sistema educativo. No hay participación ni de docentes, ni de los gremios ni tampoco de algún padre que esté al tanto de la situación, lo mismo ocurre con las inversiones en las escuelas o en el sistema educativo”.

Por último, Cormack agregó: “Pedimos que haya subcomisiones o una paritaria laboral y poder charlar entre todos, no solo entre los funcionarios, estamos hablando de una problemática importante muy seria. Mientras tanto nosotros seguimos con nuestras actividades y poder anticipar situaciones a problemáticas que afecten a los trabajadores de la Provincia”.