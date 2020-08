Roxana Reyes: “Ni el intendente ni la Gobernadora se hicieron responsables de los controles, esto era totalmente previsible”.

La diputada Reyes se reunió con un grupo de enfermeros del Hospital regional de la localidad de Río Gallegos para entender más de cerca la situación que atraviesa la ciudad y el sistema de salud de la Capital Provincial.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Roxana Reyes, Diputada Nacional comentó lo que fue su reunión con los trabajadores de la salud y dijo: “Me entregaron un informe, planteado ante el Gobierno Provincial y consideran que no son escuchados. Piden cosas concretas y plantean el tema de una sobre exigencia, trabajo y la no rotación de turnos, el pedido va a partir de la no preparación ni de infraestructura ni de recursos humanos para poder enfrentar lo que es la circulación del virus”.

Por otro lado, la Dra. Reyes comentó lo necesario que es un reordenamiento del Hospital y la convocatoria de personal médico desde otras áreas para así recibir ayuda en el Hospital y una reestructuración de los turnos y horarios.

Ante la consulta sobre la falta de personal y las complicaciones que pueden existir para la incorporación de nuevos enfermeros, Reyes aseveró que “es lo que plantean los enfermeros: no se hizo ningún tipo de previsión. Hace 150 días empezó esto y nadie previó nada, hoy están tirando una pared de terapia intensiva para ampliar el espacio. Esto es lo mismo que pasa en el ingreso a la ciudad: el intendente y la Gobernadora no se hacen responsables, liberaron el control sanitario y dejaron que se circulara libremente. Esto no es imprevisible. Imprevisible fue en los lugares del mundo donde impactò en un principio. En esto tienen razón el personal de terapia intensiva: no era nada que no se pudiera prever", sentenció

Finalizando, Roxana Reyes, diputada Nacional por la Provincia de Santa Cruz destacó la necesidad de incorporar Médicos o enfermeros retirados para otras patología y de ésta forma aportar una ayuda al personal de salud actual, que no goza de ningún descanso, trabajando más de 16 hs diarias. La diputada Reyes concluyó: “Los enfermeros están pidiendo ser escuchados, no es muy difícil que los reciban. Creo que es un reclamo justo y necesario, deben estar respaldados y ser mejor contenidos estos trabajadores”.