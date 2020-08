Centro de Monitoreo: "Las obras la propuso Cambiemos en el 2017 y ahora dicen que están mal"

"La traba es política y punto" sentenció el Diputado por el Municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú que se preguntó "¿antes estaba bien, y ahora está mal?".

La sentencia de Echazú es porque en marzo del 2017, la gestión del ex intendente Roberto Giubetich (UCR) firmó un convenio de partes con el ex Interventor de YCRT, Omar Zeidán, en el que se propiciaban obras para poner en valor las tierras en la zona de la ría local, para que el municipio de Río Gallegos generara espacios recreativos para la comunidad. El convenio estaba destinado al desarrollo urbanístico y el objetivo era la creación de espacios culturales, deportivos, recreativos, turísticos y gastronómicos que “mejoren la calidad de vida de los vecinos”, según se decía en la firma de los documentos.

El lugar para estas obras contemplaba un área de acción sobre la cual se iba trabajar, que estaba determinada desde el muelle de la ex YCF hasta la planta de YPF (donde se encuentran los tanques). El mismo sitio donde hoy el municipio local intenta edificar el Centro de Monitoreo, frenado por un amparo presentado en la Justicia por el abogador Javier Stoessel, ex vocal por la minoría política ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.

En aquel anuncio del mejoramiento de la zona estaban presentes Giubetich, Zeidán y el senador nacional Eduardo Costa. Incluso un spot difundido por el Municipio dio cuenta del proyecto, donde se habla de que los galpones de YCRT, son parte de un "pasivo ambiental".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el diputado Echazú dijo que esto deja en evidencia que todo esto es sólo una "traba política" ya que aseguró "hace 3 años parece que no les molestaba que se hicieran obras allí. En esa oportunidad se firmó un convenio, públicamente festejado, entre el ex interventor de YCRT, Omar Zeidán, el intendente Roberto Giubetich, el Senador Eduardo Costa, funcionarios municipales, la diputada Roxana Reyes, y otros, que preveía el desarrollo urbano de la zona costera de la ciudad. Les cuento a los vecinos que eran en el mismo sector donde hoy nos ponen trabas para hacer el Centro de Monitoreo".



“Sorprende porque tres años después, no solo no se avanzó en ese proyecto sino que no se hizo

nada, no se concretó la sesión de tierras, ni el llamado a concurso nacional de ideas que proponían, nada de lo que habían hablado en su momento se hizo. De hecho tampoco dicen porque ahora argumentan que el lugar es patrimonio histórico y cultural de Río Gallegos y eso sería un impedimento para hacer las obras allí. Pero parece que no era impedimento hace tres años atrás" aseveró.



“La obra va a continuar por que es un beneficio para vecinas y vecinos de toda la ciudad. Quieren tapar el sol con un dedo, les recomiendo que dejen de ser tan infantiles y que se pongan a trabajar de forma seria” sentenció el diputado.

Ante la consulta sobre la presentación de información por parte del Municipio el día de mañana, a raíz del vencimiento del plazo, Echazu afirmo: “Ayer hable con el Intendente y vamos a estar haciendo la presentación de la información como corresponde. La idea de esto, es que hay que seguir trabajando, los palos en la rueda que pone la oposición se caen de maduros, se ve que tienen una memoria corta y tienen una enorme falta de acompañamiento que no ayuda a nadie”.



Por su parte, quien presentó un recurso de amparo en la justicia, también en comunicación con EL MEDIADOR justificó la presentación el marco de la Ley de Acceso a la información Pública: “El recurso se presentó a partir de la realización de esta obra que tiene la oposición de los vecinos y que generó una nuevo emplazamiento".

“La obra continuó avanzando y lo que se hizo fue presentar un amparo para la actualización de la información para que el vecino pueda acceder al expediente. La Municipalidad se opuso a la entrega de esto y se tomó la decisión de suspender los trabajos de manera parcial: ese el estado en el que estamos ahora. Hoy vencía el plazo para la contestación, hasta mañana la Municipalidad puede presentar el informe" apuntó.

En relación a los motivos de presentar esta demanda ahora, el abogado señaló “cualquier obra que se vaya a realizar en un espacio de patrimonio cultural, debe respetar el espacio y lo dispuesto por la ley. No se puede realizar esto si viola lo que dispone y sostiene la ley para la protección de patrimonio cultural y someterla a tratamiento en el órgano de tratamiento y a partir de ahí autorizar o no”.

Consultado sobre si se hubiera presentado en el 2017 algún recurso para frenar el proyecto que intentaba impulsar la anterior gestión municipal dijo "seguro que también hubiera chocado con esta situación. Pero se trata me parece de proyectos distintos a lo que se impulsaba en aquel momento" sostuvo.