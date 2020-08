Piden que el reconocimiento económico prometido por provincia sea para todos los trabajadores de la salud

Ante el comunicado efectuado el día lunes 17 de agosto, por el responsable de la cartera de Salud y Medio Ambiente, sobre el reconocimiento que se efectuara a los profesionales y técnicos de la salud que se desempeñan en la ciudad de Rio Gallegos, Aprosa advierte la necesidad de que se incluya al resto de los trabajadores de la salud de la provincia, aunque sea loable la tarea que se está realizando en el Hospital Regional de la capital santacruceña ante el flagelo en escala del Covid-19.





"No solo son los 500 trabajadores del Hospital Regional, los que están en contacto directo con el Covid-19, sino todo el personal de salud de cada hospital o centro de salud de Santa Cruz, que no tienen reemplazo, están sobrecargados en sus turnos y guardias, con el agotamiento lógico de la situación que estamos atravesando, y es por esto que proponemos al Gobierno Provincial, un Bono Covid, hasta fin de año, como lo está haciendo la FESPROSA a nivel nacional, sin que esto sea tomado como un aumento de salario disfrazado", señalan.



"Estas situaciones las venimos planteando hace 10 años, aclaró Andrea Pérez, secretaria general de dicho gremio, y hoy seguimos poniendo en alerta al gobierno provincial, ya que esto se podría haber evitado, con una planificación consciente y acorde a las realidades de cada localidad, ya que la población crece y los servicios

siguen precarizados, los profesionales no son cuidados, la parte edilicia en muchos casos ha quedado relegada y esto es una constante, ya no se puede “desvestir un santo para vestir a otro”, y esto lleva a que los servicios se vean acotados, y es algo que si bien hoy se ve acentuado, podría haberse evitado."

Además, y a raíz de la situación que se está viviendo en todo el país, es que nos adherimos a la 4ta. Jornada Nacional de Lucha, teniendo en cuenta que hay 20.000 infectados y 65 muertos dentro de las filas de la salud en nuestro país. Pedimos que se haga efectiva la apertura de la paritaria salarial sectorial, que se deje de una vez por todas de precarizar al trabajador de la salud que hoy está al límite de sus fuerzas, el pase a full time y planta permanente y el pago del seguro de praxis.



Para finalizar, Pérez manifestó que es tiempo de actuar, el gobierno de Alicia Kirchner no puede seguir haciéndose el distraído, los reclamos son de años y la falta de soluciones y respuestas no pueden seguir en pausa, porque estamos siendo testigos de que la salud no espera.