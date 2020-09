Puerto Santa Cruz: "Estamos determinando los contactos estrechos para evitar un brote"

Miembros del COE de Puerto Santa Cruz realizaron una conferencia de prensa desde el Palacio Municipal a raíz del caso positivo de COVID-19, la misma contó con la presencia del intendente municipal Néstor González, el Director del Hospital Seccional, Dr. Alejandro Franco y el referente de Epidemiología Dr. Jorge Guido.



En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Néstor González, intendente de Puerto Santa Cruz comentó la situación actual de la ciudad tras la confirmación de un caso positivo de covid19, ante esto destacó: “Empezamos de ayer con un trabajo de ver los contactos estrechos que tiene el caso y los contactos que mantuvo la persona, y seguimos averiguando eso. Todavía no sabemos el nexo que tiene e intentamos contener a los habitantes y manifestando tranquilidad en la comunidad, la idea es evitar un brote y dependemos de la buena voluntad de la persona infectada y necesitamos que nos explique sus movimientos en los últimos días”.

Ante la consulta respecto a de donde provino esta persona o si permanecía en la localidad, González destacó que es una habitante de la localidad y trabaja en un Hogar de abuelos, por esto explicó que “la persona hacia 5 días no iba a trabajar por suerte, evitamos el contagio en ese sentido. Tiene un estado de salud positivo, es un infectada asintomática y la mantendremos bajo estudio”.

Finalizando, González destacó que no se realizaron operativos ni controles estrictos, la persona infectada no tiene síntomas y está aislada en su casa en la cual vive solo. González sentenció: “capaz piensa que tiene que ver con algún castigo, la realidad es que no, necesitamos cuidar a las personas y estudiar bien con quien eventualmente puede haber mantenido un contacto estrecho”.



En tal sentido se estableció que el funcionamiento de los bares, restaurantes y pubs funcionaran únicamente con servicio de Delivery, estando expresamente prohibido la permanencia de personas en el lugar; asimismo quedan prohibidas las actividades físicas en gimnasios privados y en cualquier espacio cerrado por el plazo de catorce (14) días, pudiendo prorrogarse, modificarse según la evolución de la situación epidemiológica de la localidad de Puerto Santa Cruz.

Por último, el Intendente de Puerto Santa Cruz, comentó que el virus ha entrado de alguna forma y que la gente se estaba relajando y que no cumplían con algunas medidas, ante esto concluyo: “La gente se relaja en la actividad diaria, llegan a la casa y no se lavan las manos, se juntan con los amigos de forma clandestina y un montón de cosas en las que pedimos que la justicia federal le dé herramientas a la policía para controlar la actividad nocturna. Nosotros tenemos actividad comercial hasta las 00 hs, luego de eso se cierra todo. Con este contagio intentaremos acortar toda la actividad comercial durante 1 hora en particular y la actividad física suspenderla por 14 días”.