Coronavirus en Argentina: informan 113 nuevos fallecimientos y 11.674 casos positivos

Ocurrió hace minutos en el Policlínico MEDISUR donde se encontraba internado. El querido profesiona médico de 79 años no logró superar las complicaciones que le generó el debilitamiento de su organismo tras el incendio de su vivienda el 14 de julio pasado.

Fue el crudo relato del Dr. Freddy Sánchez Céspedes, profesional de la salud del nosocomio local. Sostuvo que "el Hospital está colapsado y hay que decirlo con todas las letras". Pidió a la comunidad que evite reunirse y aseguró "no queremos llegar a situaciones extremas porque ya la estructura hospitalaria no da para más". "Ya no sabemos cómo decirlo para que se entienda" aseguró.