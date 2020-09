“Cuando tengamos sustento científico que acredite que este tratamiento es efectivo, lógicamente lo vamos a aplicar”

Al respecto, el ministro de Salud y Ambiente, Claudio García señaló que la negativa del organismo a su cargo sobre el uso del mismo de algún modo está en concordancia con lo que establece el Ministerio de Salud de Nación, el cual no recomienda el uso del Ibuprofeno Inhalado como una estrategia terapéutica. “Esta argumentación se basa en la inexistencia de ensayos controlados, estudios a doble ciego, estudios de validez epidemiológica que comprueben que efectivamente la terapéutica en caso de ser aplicada, es beneficiosa para el tratamiento de la enfermedad. Otro aspecto que se debe evaluar es el hecho de que no es dañina a la salud”, explicó. En ese sentido, agregó que estos argumentos tienen que ver con la toma de decisiones, la cual está de algún modo supeditada a la existencia de una validación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que es el ente que por naturaleza tiene que expedirse respecto a estas situaciones.

“Cuando nosotros comentamos esta situación se nos refiere lo que es la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnología Sanitaria, conformada por un cumulo de universidades y entidades científicas, la cual manifestó que no hay todavía comprobación que efectivamente la utilización de Ibuprofeno inhalado no provoca un daño a nivel pulmonar. Si está probado que en la fibrosis quística, una de las patologías que afecta a los niños y es de tipo congénita, el Ibuprofeno inhalado lo que hace es prevenir el desarrollo de ciertas bacterias y tiene un beneficio indirecto para esa enfermedad, no de COVID”, detalló.

Por otra parte, el titular de la Cartera Sanitaria Provincial indicó que el planteo del Ministerio de Salud de la Nació es el mismo que le hizo a las empresas que están impulsando la utilización de este medicamento que al igual que cualquier otro laboratorio o instancia de tecnología de salud en la cual se pretende aplicar en el uso humano, tanga los pasos científicos que corresponde. “En este aspecto, se plantea la utilización de la ivermectina, medicamento de uso veterinario pero que está siendo estudiado en una fase 3 de los estudios y ensayos clínicos controlados donde todavía no hay certeza que efectivamente sea útil pero se avanzó en dos etapas previas que indica que no produce daños en la salud y se transforma en uno los posibles tratamientos que se están barajando. Lo mismo ocurre con la utilización del plasma equino, el cual también está en una fase 3 de estudio”, consideró.

En cuanto al Ibuprofeno comentó que hubo presentaciones a la ANMAT la semana pasada y desde la misma se indicó al laboratorio productor cuáles son los pasos mínimos que tiene que seguir para ser considerada como una medicación a utilizar. “Hay mucho movimiento al respecto en lo mediático pero cuando nosotros tengamos el sustento científico que acredite que este tratamiento o se acredite la vacuna es efectivo, lógicamente lo vamos a aplicar como corresponde”, concluyó.