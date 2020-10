Santa Cruz a la espera de los protocolos para saber cómo será la reanudación de los vuelos

El diputado nacional por la provincia de Santa Fé, Gonzalo Del Cerro, habló con EL MEDIADOR sobre su proyecto para que el tratamiento con ibuprofeno inhalado sea una realidad en todo el país. "Hay vidas en juego" sentenció para asegurar que los "absolutismos no suman nada en esta discusión que debe ser humana sin tantos protocolos administrativos".

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.