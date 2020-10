Reclamo en la residencia: Valentín pidió derecho a réplica por afirmaciones de una nota

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Manuel Valentín, referente del Partido Obrero comentó que la Justicia Federal procesó al autor del posteo que convocaba a quemar la residencia de la gobernación. Valentín explicó: “Quería expedirme de lo que vi en un portal, en el que se me acusa de decir cosas inexistentes ni que figuran en la causa. En la nota se manifiestan cosas que yo no dije, dijeron que yo le rompí los vidrios a la casa de gobierno y esto no fue así, es una cosa de locos. La marcha fue por el reclamo salarial, no habíamos cobrado ni abril ni marzo y la gente necesitaba pagar las cuentas y se congregó una cantidad de gente muy importante”.

Por otro lado, Valentín agregó: “En el momento se expulsó a cierta gente que iba en nombre de ciertos políticos e iban a generar disturbios, los mismos fueron echados. Luego el portón de los jardines queda abierto e intentamos evitar que la gente entre y se produzca el conflicto, la policía empezó a tirar balas de goma y gases lacrimógenos y la gente respondía por su lado. Era una situación muy complicada”.

Finalizando, Valentín aseguró que los dichos que figuran en los procesamientos y en las causas contra los dirigentes están armados y que la situación no fue así, ante esto sentenció: “Pedimos derecho a réplica al medio y le solicitamos al fiscal que explique o que detalle las pruebas para hacer esos procesamientos, pusieron dichos en mi boca que yo no dije. La causa se mueve y se nos procesa con una justicia que está parada desde Marzo y que no hubo actividad judicial a lo largo del año”.

Por último, Valentín argumentó que fueron acusados de generar un movimiento social para quitar a la Gobernadora de su puesto y que esto se cayó automáticamente, luego de ser revisada esta acusación. Valentín sentenció: “La apelación quedó varada todavía, pero este argumento presentado por el oficialismo y la justicia es insostenible y la jueza en cuestión lo corroboró. Esperaremos como se resuelve todo esto en los próximos días”.