Anuncio de Belloni: “Destinaremos más de 100 millones de pesos para asistir a vecinos de El Calafate”

EN el marco de una transmisión a través de sus redes sociales, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, anunció el IFEM -Ingreso Familiar de Emergencia Municipal- de El Calafate. Lo hizo después de reunirse con el Consejo Asesor Social y Económico, conformado por la senadora Ana María Ianni, los diputados provinciales Jorge Arabel, Juan Manuel Miñones y los concejales Carlos Alegría, Ethel Torres, Alexis Simunovic, Malen Villalba y Juan Pablo Albornoz. Consistirá en una ayuda económica, por única vez, equivalente al valor de un sueldo mínimo, vital y móvil.

“Es un esfuerzo muy grande que hace el municipio para que el Estado esté presente para muchas familias que hasta hoy no habían recibido una ayuda como esta. Conocemos de casos que no han podido acceder al IFE o no reciben el beneficio de un ATP y este plan que se financiará con fondos genuinos del municipio se pensó para ellos” resaltó el intendente.

La inscripción se realizará en la Municipalidad de El Calafate, en dónde el área de gestión municipal cruzará datos con ANSES para verificar el cumplimiento de los requisitos que contempla el plan. Inicialmente es para aquellas personas que no han sido beneficiarias de los ATP nacionales o provinciales con posterioridad al 30 de junio, no sean jubilados, pensionados, ni asalariados, y que no hayan accedido al IFE con posterioridad al 30 de junio. Sólo podrá acceder a este programa una persona por grupo familiar, y deberán acreditar domicilio en El Calafate con anterioridad al 15 de marzo.

El horario para inscribirse será de 9 a 13 y de 16 a 19 HS. de lunes a viernes. Los interesados deberán presentarse con DNI y fotocopia, además de la constancia de CBU en caso de contar con uno.