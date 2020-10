28 de Noviembre: "En lo personal es un sueño que se cumple"

Con el anuncio de que cerca de 20 mil millones de pesos más serán destinados a la provincia de Santa Cruz en el marco del Presupuesto Nacional 2021, se confirmó la concreción de obras importantes como la construcción del nuevo Hospital de 28 de Noviembre.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Fernando Españón, Intendente de 28 de Noviembre comentó "desde que era concejal quería aportar para que esta posibilidad se pueda concretar, en Febrero planteamos al Ministro de Gobierno la construcción de un nuevo Hospital en la localidad y ahí comenzó todo el proyecto”.

Por otro lado, Españon agregó: “Luego nació esta inquietud, hicimos una presentación importante con arquitectos en la casa de gobierno y el proyecto y el sueño de los habitantes de la localidad, sumado a la noticia positiva del dia sábado con despacho favorable de que 28 de Noviembre estaría incluido en el presupuesto nacional para la construcción del Hospital es algo emocionante. Hace muchos años que merecemos la posibilidad de poder concretarlo y agradecemos infinitamente a la Gobernadora que posibilitó que este proyecto también fuera tomando forma”.

Ante la consulta respecto a la obtención de este beneficio durante el tiempo de pandemia y el anuncio que permitirá una mejor contención en términos de salud para los ciudadanos de la localidad, Españon aseguró que “Cuando las cosas se marcan en lo positivo y la pelea para que se incluya en el presupuesto nacional fue también gracias a los legisladores nacionales que defendieron el pueblo Santacruceño. Un agradecimiento infinito a Claudio Vidal por acompañarnos en la gestión y que el proyecto pueda tomar forma, más allá de lo administrativamente importante. A partir de esto determinamos el terreno que es cercano al aeropuerto y será el primer puntapié para que la obra dentro de unos años se pueda concretar el nuevo Hospital”.

Finalizando, Españon destacó que se debe pensar en la planificación a largo plazo y que la inclusión en el presupuesto del Hospital es una emoción total para el pueblo y aseguró haber recibido llamados de vecinos pioneros de 28 de Noviembre. En base a esto concluyo: “Va a ser algo histórico para la localidad, tener chicos nacidos acá en el pueblo cosa que no ocurrió nunca antes y me parece que estamos marcando una historia muy importante, cosa que antes no se veía. Lo podemos hacer gracias al Gobierno Provincial que tenemos y el gobierno Nacional inclusivo que hoy hay”.