El MIT desarrolló una aplicación móvil que detecta por la tos a asintomáticos de coronavirus

Según los desarrolladores, de la boca sale un sonido característico que, si bien es indistinguible para el oído humano, no escapa al algoritmo, que tiene una tasa de éxito cercana al 100%, según las primeras pruebas publicadas en el IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology.