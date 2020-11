Dr. José Gutierrez: “Estoy contento de seguir peleándola"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Gutiérrez, Jefe del servicio de hemoterapia del Hospital Regional de Río Gallegos comentó su situación tras atravesar el virus, dando positivo y teniendo que aislar a gran parte del personal. A partir de esto comentó: “Estoy contento de seguir peleándola, es una enfermedad que no da tregua, pero tenemos que mantenernos trabajando y no relajarnos, es un virus polifacético y su comportamiento es muy errático. Podemos tener altibajos y no hay un comportamiento convencional”.

Ante la consulta respecto a su paso por la enfermedad y haber podido superar la misma, Gutiérrez afirmo que fue algo traumático y dijo que “Somos médicos y nos exponemos a estas cosas con mi esposa, en mi caso fue muy tortuoso, tuvimos todos los síntomas del virus y yo soy obeso y soy hipertenso. Quede anémico, una neuropatía completa, atacó el aparato digestivo, inmunológico y demás. Estuve 25 días complicado con una progresión del virus en mi cuerpo, pero ahora ya estoy recuperado, sigo un poco cansado pero no me quedo”.

Finalizando, el Jefe de hemoterapia del Hospital Regional explicó que el virus está afectando a mucha gente joven y destacó que “Se ha visto que hay mucha gente joven afectada, las personas mayores tienen más comorbilidades que son más propensas a adquirir el virus o ciertas enfermedades. El virus se aprovecha en estas condiciones y son las personas adultas las que lo padecen de una forma más alta”.

Por último, Gutiérrez aseguró que se mantiene en contacto con el equipo de hemoterapia del Hospital y que continúan trabajando diariamente, conforme a esto concluyó: “Creemos que mañana o pasado vamos a tener nuevos resultados de plasma, continuamos haciendo aféresis, el plasma es experimental y es una opción terapéutica más que nos permite continuar trabajando con el equipo y las herramientas que tenemos para intentar llegar a la población de la mejor manera posible”.