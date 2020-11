Mauricio Macri será miembro del Club de Madrid junto con 112 ex jefes de Estado

Mauricio Macri fue invitado a formar parte del Club de Madrid, una organización independiente que se define como el mayor foro de ex presidentes y primeros ministros de todo el mundo (tiene 112 integrantes) y cuyo objetivo es “fortalecer el liderazgo y las instituciones democráticas, necesarias para el progreso de las sociedades, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos”.

Integran el Club de Madrid personalidades de 60 países como Bill Clinton, Felipe González, Mijail Gorbachov, Michelle Bachelet, José María Aznar, Fernando Henrique Cardoso, Jean Chrétien, Julio María Sanguinetti, Antono Gutérres, Mary Robinson, Sebastián Piñera, Belisario Betancour, Ricardo Lagos, Romano Prodi, Helen Clark, Felipe Calderón, Horst Köhler, José Luis Rodríguez Zapatero, Laura Chinchilla, Yasuo Fukuda, César Gaviria, George Papandreou y Vicente Fox, entre otros.

El ex presidente recibió esta mañana la carta con la invitación, firmada por el ex presidente esloveno Danilo Türk, y esta misma tarde la aceptará. La idea de Macri es que la tarea que desempeñará en el Club de Madrid sea coordinada por Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO.

“Su experiencia como Jefe de Gobierno de Buenos Aires, miembro del Parlamento y, por supuesto, como presidente de Argentina enriquecería enormemente nuestra organización y nuestra capacidad para seguir fortaleciendo la democracia, los valores democráticos y liderazgo en el contexto particularmente desafiante e incierto de hoy”, sostuvo Türk en la carta dirigida a Macri.

Macri será el segundo ex presidente argentino en integrar el Club de Madrid: en 2002 se había incorporado a esta organización Raúl Alfonsín.

En su sitio web, el Club de Madrid afirma que “promueve el consenso hacia el cambio positivo entre actores políticos y sociales clave, apoyando procesos de transición y consolidación democráticas en la región de Oriente Medio, el Cuerno de África, así como en Bolivia, Haití, Kirguistán, Myanmar, Serbia, Sudáfrica y Timor Oriental”. Y agrega: “En los últimos años también ha colaborado con numerosos actores políticos y sociales en áreas temáticas que se corresponden con los más importantes desafíos globales de hoy en día como la calidad y el futuro de la democracia, inclusión social, prevención del extremismo violento, gobernanza global y cambio climático, entre otros”.

El Club de Madrid fue creado en la capital española en octubre de 2001, durante una reunión de 35 presidentes y primeros ministros, y su actual titular, Danilo Türk, quien gobernó Eslovenia entre 2007 y 2012, declaró en febrero pasado al medio español El Independiente, que una de las prioridades de la organización “es lo que denominamos una nueva generación de democracia: vemos problemas en la democracia actualmente y necesitamos afrontarlos, algunas tienen que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, el microtargeting, etc."

“Veremos cómo proteger la democracia de los abusos y la manipulación que estamos viendo en elecciones recientes -destacó-. Estamos preocupados por estas cuestiones y por ello reflexionaremos con legisladores también y haremos recomendaciones. A su vez queremos promover el multilateralismo, que es un deber, es la manera de abordar los problemas globales”.

También sostuvo que el nacionalismo y el populismo “a menudo son lo mismo” porque “algunas veces el populismo es otro nombre de un mal nacionalismo que viene del pasado y está renaciendo en sitios como Italia, Hungría… y hay que buscar alternativas”.

Consultado sobre el caso de Venezuela, el ex presidente esloveno dijo: “Tengo la sensación de que muchos creen que como resultado de manifestaciones y recogidas de firmas va a cambiar el gobierno y eso no va a pasar. Se necesita algo más y eso falta. (...) El régimen en Venezuela está implicado en narcotráfico, delincuencia… con todo tipo de patologías sociales. No es una situación política normal. No veo condiciones para el diálogo en la actualidad”.

En enero pasado, Macri fue designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, un organismo que se creó en 2018 y se encarga de incentivar un cambio social positivo y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo.

