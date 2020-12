Buffarini no seguirá en Boca: el comunicado de prensa del club

Julio Buffarini con Boca se cortaron definitivamente. Y el lateral cordobés, de 32 años, no seguirá en el club de la Ribera más allá del 30 de junio de 2021, día de la finalización de su vínculo. Lo confirmó la propia institución xeneize a través de un comunicado de prensa difundido cerca de la medianoche.

Según había averiguado Infobae, existían diferencias económicas y también en cuanto a la duración del próximo lazo. Boca se había estirado tanto en las cifras como en la extensión del contrato, ofreciéndole dos años, para llegar a buen puerto. Pero no hubo acuerdo.

En la comunicación, el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, subraya que “desea poner en conocimiento de todos los hinchas que el jugador Julio Buffarini le hizo saber al club que no acepta el ofrecimiento para renovar su contrato a partir del 30 de junio de 2021″.

Tras la reunión de las autoridades auriazules con el apoderado del ex Talleres, Atlético Tucumán, Ferro y San Lorenzo, “su representante le hizo saber al club que no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a ‘la inestabilidad de nuestro país’”, apunta el escrito, dando a entender que la cotización del dólar en el vínculo fue uno de los puntos de discordia.

La oferta, según la versión de Boca, fue hasta diciembre de 2023. A diferencia del caso Pol Fernández (quien tampoco aceptó el ofrecimiento y el 1° de enero se extingue el lazo con el club, por lo que dejó de ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo), Buffarini “continuará vistiendo la camiseta de Boca hasta el 30 de junio de 2021″.

Desde que desembarcó en Boca, en diciembre de 2017 (le costó alrededor de 1.500.000 dólares por el 80% del pase), Buffa supo ganarse un lugar fijo en la alineación xeneize, más allá de que en los últimos cotejos perdió regularidad. Ganó dos Superligas y una Supercopa local.

EL COMUNICADO COMPLETO

El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que hace más de un mes se le hizo una oferta de renovación de contrato hasta diciembre de 2023 al jugador Julio Buffarini. Y este jueves, tras una reunión en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, su representante le hizo saber al club que el jugador no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a “la inestabilidad de nuestro país”.

Por lo tanto, siendo esa la respetable decisión tomada, Buffarini continuará vistiendo la camiseta de Boca hasta el 30 de junio de 2021 cuando finaliza su contrato vigente con el club.

FUENTE: Infobae.