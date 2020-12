Advierten que ya no hay meseta y aumentan los casos de coronavirus

El Gobierno porteño advirtió este miércoles que ya no hay una meseta en la curva de casos de coronavirus en la Ciudad y que tras una estabilización de dos semanas están aumentando los contagios que pasaron de un promedio de 300 a 420 reportados por día.

"Lo que se puede ver con toda claridad es que luego de un período de estabilización de dos semanas ha habido un aumento de casos", aseguró el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien informó que la media móvil de los últimos siete días, es decir una medición que toma el promedio semanal de cada día, pasó de 300 casos diarios 420.

"Volvimos a lo que habíamos estado tres o cuatro semanas atrás que es una media móvil de 420 casos, es evidente que ha habido un cambio de tendencia al cual tenemos que insistir en cómo lo vamos a enfrentar, en cómo lo vamos a mitigar", sostuvo Quirós.

"Sabemos que por delante tenemos una segunda ola, ha evolucionado así en todo el mundo", dijo, y señaló que "venga lo más tarde y sea lo más pequeña posible" depende del esfuerzo colectivo.

Quirós agregó que esos datos reflejan "la dificultad que tenemos para seguir concentrados en todo detalle" de cuidados de prevención.

"Hemos pasado un año muy duro muy largo, el dolor, las pérdidas nos han desgastado emocional y físicamente, pero necesitamos hace un esfuerzo suplementario", insistió el ministro y pidió reforzar las medidas durante los festejos de Navidad.

En ese sentido, aconsejo que lo ideal es que en las reuniones no haya más de dos "burbujas de personas", es decir grupos de convivientes, y se sienten en mesas distintas separadas por un metro y medio de distancia.

"Tapaboca y metro y medio es salvador", sintetizó.

"No significa no poder festejar, no poder salir no tomar vacaciones, sino hacerlo de manera cuidada", dijo y aseguró que las autoridades de la Ciudad no están evaluando cerrar la circulación.

Durante la conferencia de prensa en la que el Gobierno porteño presenta su reporte sobre la situación del coronavirus en el distrito, el ministro de Salud afirmó que de cara a disminuir los efectos de una segunda ola de contagios, la Ciudad esta intensificando la investigación epidemiológica, el rastreo y testeo.

"El sistema de salud público ha duplicado la cantidad de test que hace por día en los últimos quince días"

En el informe también se destacó que a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de la Ciudad, en los barrios vulnerables "la curva sigue en descenso" con un tasa de letalidad del 1,6 por ciento frente al 3,5 por ciento del resto del distrito.

"Este aumento de casos de estos días parece representar la dificultad de mantener las medidas de cuidado", insistió Quirós quien, al ser consultado sobre las aglomeraciones de personas en centros comerciales durante los últimos días respondió que la investigación epidemiológica muestra que la mayor parte de los contagiados admite haber mantenido encuentros sociales sin el cuidado necesario.

"Por supuesto que la circulación en el espacio abierto público también nos preocupa", dijo, pero señaló que "es una cuestión de cada uno de aportar algo al cuidado individual". Y en ese sentido agregó: "No podemos poner en cada lugar de trabajo, en cada domicilio, un policía".

Consultado sobre si se aplicaría la vacuna Sputnik V, dijo que no entra dentro de los grupos que la van a necesitar con más urgencia.

"Es muy importante entender el orden de prioridad", respondió, y aseguró que esperan recibir unas 23.000 dosis para vacunar en primer lugar al personal de salud más afectado como quienes trabajan en terapia intensiva, en las guardias o en las ambulancias.

FUENTE: Télam.