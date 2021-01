En la videoconferencia con el Presidente: Vicegobernador pidió por el tema del agua en Caleta Olivia

Lo destacó Néstor González, Intendente de Puerto Santa Cruz tras la consulta respecto al balance del año en la localidad, que goza de no tener casos positivos de Covid-19. Afirmó que si bien la situación epidemiológica de la localidad es la deseada, la gente no está de buen humor y que muchos trabajadores no podrán irse de vacaciones por el contexto económico atravesado durante la pandemia.