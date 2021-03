Mirtha Legrand, enojada porque todavía no fue vacunada: “Con la salud no se juega”

Mirtha Legrand, la conductora de 94 años, se inscribió en el registro que habilitó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para darse la vacuna contra el coronavirus. La diva no gozó de ningún privilegio como un grupo de personas que ya han recibido las dosis contra el coronavirus, a pesar de no pertenecer a un grupo de riesgo. El escándalo de la vacunación vip provocó la renuncia de Ginés González García.

“Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, respondió Chiquita cuando el conductor Adrián Pallares le preguntó si ya tenía fecha para darse la vacuna. “Ayer mi suegra de 90 años se vacunó y está perfecta, sin ninguna reacción adversa”, le contó el periodista en una charla a través de WhatsApp que mostraron en Intrusos.

“Hay que tener un poco de paciencia”, afirmó Pallares. Enojada, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le contestó: “Sí, pero ya debería estar vacunada”. Luego, especuló sobre el motivo por el que todavía no le dieron un turno: “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”.

“Que le den fecha ya, que no jodan...”, dijo Pallares. Legrand aseguró: “Tiene razón, con la salud no se juega”. De esta manera, la diva dejó en claro que está muy enojada porque todavía no ha podido ser vacunada, a pesar de que pertenece al grupo de riesgo. Muchas personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires están en la misma situación que Mirtha, lo que deja en evidencia un conflicto entre Ciudad y Nación.

El ministro de salud porteño, Fernán Quirós, planteó su disconformidad con el reparto que hace el gobierno nacional de las vacunas contra el coronavirus que llegan al país. De manera puntual, señaló que el criterio utilizado no tiene en consideración la cantidad de personal de salud y el alto índice de mayores de 60 años que viven en la ciudad de Buenos Aires.

“Nación tomó la decisión de una distribución de vacunas basada en población general cuando la vacuna se aplica a grupos de riesgo, y los grupos de riesgo no son proporcionados a la población general en todas las jurisdicciones”, indicó Quirós, y agregó: “La Ciudad tiene una carga de trabajadores de salud muy superior a otras regiones de la Argentina, y tiene una pirámide poblacional más envejecida del promedio”.

Cabe recordar que antes que comenzara la vacunación, corrió un rumor de que la conductora sería vacunada en su departamento, ubicado sobre Avenida del Libertador. Pero un comunicado emitido por StoryLab, la productora creada por su nieto, Nacho Viale, contradijo esta versión.

“Desmentimos que la señora Mirtha Legrand se estará vacunando en el día de la fecha en su domicilio. A partir de hoy, a las 14 horas, cuando abre la inscripción, Mirtha Legrand se estará anotando para vacunarse cuando sea posible ya que entra en la categoría +80. Cuando el turno sea asignado, concurrirá para su vacunación como corresponde”, precisó el escrito de la empresa, que produce los ciclos de la diva.

En tanto, Felipe Miguel-Jefe de Gabinete de la Ciudad- utilizó su cuenta de Twitter en la tarde del jueves para informar que desde el gobierno porteño se continúa con un plan de vacunación para adultos mayores, en el marco de la lucha contra el coronavirus. “Estamos llamando a 21 mil mayores de 80 años empadronados en CABA para vacunarse. Son llamados en el orden en que se anotaron para conseguir turno”, escribió.

FUENTE: Infobae.