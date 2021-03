Histórico: Argentina se consagró campeón en el Sudamericano de Natación después de 55 años

El Centro Acuático del Parque Olímpico en Villa Soldati se vistió de celeste y blanco. Después de 55 años, la selección argentina de natación se consagró campeona del Campeonato Sudamericano. Gracias a la cosecha de siete medallas en la última jornada del torneo, que incluyó una medalla dorada de Delfina Pignatiello en los 400 metros libres, Argentina logró un resultado histórico.

Después de un jueves inolvidable, en el que el equipo argentino cosechó 12 medallas (cuatro de oro, tres de plata y cinco de bronce), el gran festejo de la tarde-noche en Parque Roca llegó de la mano de la campeona del mundo juvenil: Pignatiello ganó de punta a punta la prueba y marcó un tiempo de 4:15.00 para triunfar en la prueba que también tuvo a la marplatense Lucía Gauna en el tercer lugar del podio.

“Tenía que tener la cabeza fría para definir el último día, el más lindo de todos. Hace mucho que no competía en tanta cantidad de pruebas, lo disfruté mucho”, confesó Pignatiello tras su segunda victoria del certamen sudamericano. Se consagró en la competencia de los 800 metros libres y acabó en la segunda posición en los 1.500, detrás de la experimentada nadadora chilena Kristel Kobrich.

Más allá de festejar el título, Delfina también se refirió a su gran próximo objetivo. En poco más de 100 días se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio que se postergaron en 2020, y la nadadora está motivada para poder cumplir con su estreno en la cita máxima del deporte. “Lo más importante que aprendí es que debo dar lo mejor de mí y que mi familia y el equipo están haciendo lo mejor. Hay que mantenernos optimistas aunque haya incertidumbre y cueste. Ojalá que los Juegos se hagan porque estoy motivada de vuelta. Hasta que no haya info certera, todo sigue igual. Y si no se hicieran, mi vida en la natación no se termina en Tokio”.

Argentina sumó tres medallas plateadas en la jornada decisiva del Sudamericano: Virginia Bardach en 200 metros mariposa, Federico Ludueña lo logró en la misma prueba y el equipo conformado por Agustín Hernández, Julia Sebastián, Macarena Ceballos y Guido Buscaglia se subieron al segundo lugar del podio en la competencia de 4x100 metros combinado mixto. Por último, Nicolás Deferrari en 200 metros mariposa y Andrea Berrino en 50 metros libre consiguieron colgarse el bronce.

De esta manera, la delegación argentina sumó 439 puntos y se consagró campeona sudamericana, algo que el equipo no conseguía desde la edición en Lima 1966. Detrás del conjunto local quedó Brasil con 419.33 puntos y tercero fue Colombia con 267 puntos. Además, el equipo femenino de Argentina también se quedó con el primer puesto y los varones fueron subcampeones.

