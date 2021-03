Romagnoli, sin explicaciones por el mal momento de San Lorenzo

Leandro Romagnoli, reflexionó hoy que "no hay una explicación" para el mal presente deportivo del club, que anoche derivó en la eliminación en los 16vos. de final de la Copa Argentina.

El exmediocampista, figura emblemática de la historia del club, lamentó que San Lorenzo no pueda "encontrar la vuelta" al rumbo futbolístico, lo que llevó a "cambiar muchos entrenadores" en los últimos años, pero aclaró que la voluntad actual de la dirigencia es otra, por lo que ratificó la confianza sobre Diego Dabove.

"La verdad es que no sabemos qué es lo que falla, no hay una explicación. Esto es fútbol y puede pasar. No podemos encontrar el equipo que queremos y buscamos, venimos cambiando muchos entrenadores y eso no es bueno para la institución", explicó en una nota con TNT Sports.

"Queremos cambiar eso -planteó-. Diego es un gran entrenador, hay jugadores de jerarquía, grandes y chicos, y confío en que iremos mejorando de a poco. Tenemos que dar un poquito más de cada uno".

San Lorenzo ocupa el penúltimo lugar en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional con cinco puntos y quedó eliminado en los 16vos. de final de la Copa Argentina tras perder con Defensa y Justicia 2-0 en cancha de Banfield.

El ciclo Dabove lleva diez partidos con un saldo de tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas, en los que el equipo mostró un discreto funcionamiento, sin una formación consolidada.

"Estamos tristes por esta situación, no la esperábamos, pero es lo que toca. Queremos mejorar porque tenemos cosas importantes por delante como la Copa Libertadores", deseó.

El próximo 6 y 13 de abril enfrentará a Santos de Brasil en una serie por un lugar en la fase de grupos de la competencia continental.

"Hay que hablar mucho y entrenar más, todos juntos, acá no se salva nadie solo. Jugué 20 años al fútbol y sé que las cosas son así", aseguró Romagnoli, máximo ganador de la historia de San Lorenzo con 6 títulos, entre ellos la Libertadores 2014.

El "Pipi" entendió el malestar de los hinchas canalizado en las redes sociales: "por supuesto que se entiende, ellos son los que siempre apoyan, pagan la cuota social y viene bancando en pandemia".

Finalmente, Romagnoli aceptó que "se hace difícil" sobrellevar el reclamo popular sobre la permanencia obligatoria de los hermanos Romero en la formación, una polémica reavivada anoche cuando Dabove decidió el cambio de Ángel (Óscar permaneció en el banco de suplentes) durante el entretiempo junto con Juan Ramírez.

"Lo vivimos con Mariano (Soso) y ahora con Diego. El cambio lo decidió el técnico porque ninguno de los dos estaba haciendo el trabajo que él pretendía", justificó.

