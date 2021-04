Kicillof anunció nuevas medidas para Buenos Aires: "No es una ola, es un tsunami"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que en la provincia de Buenos Aires "se va a acatar al pie de la letra" las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Alberto Fernández para combatir la segunda ola de coronavirus, y agregó la medida de cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana.

"No es una ola, es un tsunami", dijo el mandatario bonaerense al referirse a la situación sanitaria en territorio provincial y advirtió sobre la "impresionante velocidad de crecimiento" de casos de coronavirus en los últimos días.

"En las últimas tres semanas pasamos de 2.500 casos a un promedio de 6.000. No es sólo lo súbito o la velocidad, sino la magnitud", aseguró Kicillof al encabezar una conferencia de prensa en la sede de la Casa de Gobierno, en La Plata, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

"Es una segunda ola feroz. Si no se toman medidas, si no se cambia nada, hay que suponer que todo sigue igual y los casos crecen", añadió y valoró que el Jefe de Estado "tome las medidas priorizando la salud de los argentinos".

Kicillof estimó que la velocidad con que están creciendo los contagios es "impresionante", lo que genera "que se vayan completando las terapias intensivas".

Las medidas

Tras advertir que se "corre el peligro de que se sature el sistema sanitario", el Gobernador afirmó que unos 40 distritos que se encuentran en Fase 3 -aquellos en donde se registran mayor cantidad de contagios- "habrá cierre de locales de gastronomía de 23 a 6; prohibición de circular desde las 0 a las 6; y un cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana".

Expuso que los 16 municipios que se hallan en Fase 5 tendrán una restricción horaria entre las 2 y las 6; mientras que en los 79 distritos bonaerenses que se encuentran en Fase 4 esa limitación será entre 0 y 6.

"El resto de las restricciones van a respetar todo lo que planteó Alberto Fernández y vamos a invitar a los municipios además a que liberen los estacionamientos", expuso.

Así, indicó que "la primera apuesta es a la conciencia y responsabilidad en el cumplimiento de los cuidados personales y protocolos".

En ese contexto, Kicillof señaló que se aplicarán "severas multas por incumplimientos", dijo que ese sistema sancionatorio requerirá de adhesión municipal y pese a que planteó que "habrá seguimiento, control y sanciones", remarcó que "no puede haber un policía al lado de cada persona", por lo que pidió "colaboración y conciencia" a los ciudadanos.

"Hay que parar los contagios, porque más contagios, son más internaciones y más muertos. Corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario. Si no se hace nada, no hay sistema que aguante, ni siquiera en el primer mundo", manifestó.

Tras enumerar las medidas que adoptaron otros países tanto europeos como latinoamericanos, que van desde toque de queda, suspensión de clases presenciales y concurrencia a oficinas, hasta prohibiciones de mantener reuniones, Kicillof expresó: "Nada nuevo bajo el sol: llega la segunda ola y hay que tomar medidas duras".

Admitió que ello "no es agradable y no lo quiere nadie", pero apuntó que "es la única forma de evitar contagios masivos y que desborde el sistema de salud".

En tanto, sostuvo que la prioridad es "cuidar la actividad económica y seguir con la presencialidad (en las escuelas), pero cuando está en riesgo el desborde del sistema sanitario, hay que poner encima de todo la salud y la vida de la gente".

"Cuando empieza a acelerarse tanto (los casos), hay que evitar el desborde. Si no, después es un cierre tardío. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar", planteó.

Medidas de "sostén económico"

Luego, destacó que su administración instrumentará "una serie de medidas de sostén económico", como el programa Repro y Preservar Trabajo "para los sectores afectados, planteó que continúan vigentes los créditos del Banco Provincia y de los ministerios de Producción y Desarrollo Agrario y recordó que envió a la Legislatura un proyecto que contempla "una muy extensa moratoria de ARBA para los sectores que más sufrieron".

En ese marco, aseveró que también habrá un refuerzo de las partidas para políticas sociales, dijo que se invertirán 32 mil millones de pesos en los comedores escolares donde hay 1.722.000 beneficiarios.

"No está en juego una abstracta libertar individual de hacer lo que queremos cuando queremos, sino una grave crisis ocasionada por la pandemia. ¿Quién tiene derecho a no cuidarse y contagiar a otro? ¿No tiene sentido común siquiera? Hay una epidemia, la más grande de los últimos 100 años", expuso el mandatario provincial.

Respuesta a las críticas

Posteriormente, criticó a quienes "llaman a no cuidarse o a incumplir medidas", analizó que se trata de sectores que "atacaron todo lo que se hizo" pero resaltó que en la provincia se aplicará "el criterio de siempre: crecen casos y se toman medidas de restricción".

"Los mismos que critican ahora son los que después, si se desborda el sistema, van a cuestionar. Hay que tensar de nuevo los cuidados para evitar que esto termine en catástrofe", propuso Kicillof.

Sostuvo que "no es un rato más o menos de diversión sino que se lucha una guerra contra la Covid-19 de pacientes que están entre la vida y la muerte, y de trabajadores que dejan todo con antiparras y doble barbijos para salvar esas vidas".

"No puede ser que mientras unos luchan una guerra otros hagan de cuenta que no pasa nada. Esas actitudes egoístas no dan derecho a contagiar a los demás o a ignorar lo que ocurre", aseveró.

Subrayó que ante el "momento sumamente delicado" que se atraviesa no se puede "mentir o ir con cifras engañosas porque este Gobierno no está en campaña electoral, está en campaña de vacunación".

"Nos dedicamos a cuidar, proteger, vacunar, vacunar y vacunar. Le agradezco a los trabajadores de la salud y de la seguridad, a los maestros, y a todo el pueblo de la provincia por el tremendo esfuerzo que hacen. En un tiempo, recordaremos esta etapa por la solidaridad del pueblo y no por las mezquindades de algunos", acotó.

El mandatario bonaerense rememoró que la provincia "afrontó una de las más graves crisis de la historia con un enorme esfuerzo y espíritu colectivo", remarcó que "todo 2020 construimos y ampliamos las terapias intensivas, hospitales, centros de testeos y vacunatorios" y destacó: "Prefiero construir y ampliar hospitales antes que cementerios".

