"Estamos adecuando los mecanismos preventivos para evitar que la segunda ola nos afecte fuertemente”

En el inicio del reporte de esta jornada, el Ministro de Salud y Ambiente destacó que en la actualidad existe una ligera curva de incremento de casos en la provincia. “De hecho en la jornada de ayer se detectaron 213 nuevos casos en 15 localidades de la provincia. Lo cual, nos hace tener un acumulado de más de 2.000 personas infectadas y 41.900 casos acumulados desde que comenzó la pandemia”, detalló.

En relación al índice R o de reproductividad que se evalúa desde los estamentos nacionales para determinar la zona de riesgo, indicó: “En la provincia se encuentra en el 1.02, por lo cual Santa Cruz se encuentra categorizada en un riesgo medio en lo que se refiere a las posibilidades de brotes y de impacto fuerte de la pandemia en nuestras localidades”.

En cuanto a la ocupación de camas, manifestó que actualmente hay un 40 por ciento de ocupación de las mismas de modo general, es decir sobre la totalidad de la disponibilidad de camas en la provincia; y un 56 por ciento de las camas de terapia intensiva están ocupadas.

En lo que respecta al proceso de vacunación, García comentó que se está desarrollando la aplicación de vacunas a las personas mayores de 64 años y la semana que viene se iniciarán la vacunación a personas de más de 60 años. “Como lo venimos haciendo habitualmente, se realizará la comunicación pertinente en el momento en el cual se habiliten los turnos a través de la página web. En las distintas localidades se deberá prestar atención a lo que la autoridad sanitaria dispondrá en relación a los lugares y horarios en los cuales se continuará con el proceso vacunatorio”, explicó.

En otra parte del mensaje, expuso detalles acerca de los valores que se registran en la provincia respecto a la vacunación, precisó: “Nosotros vacunamos al 65 por ciento de los adultos mayores de 60 años con al menos una dosis y pretendemos tener para mediados de este mes la totalidad de los mayores de 60 años al menos con una dosis aplicada”. A la vez, destacó que se vacunó al personal de salud en un 100 por ciento y un 66 por ciento ya tiene que el esquema completo de vacunación como es el caso de adultos mayores y personal de salud. “Sobre este último grupo, remarcó que se está realizando el proceso de vacunación de un modo dirigido y prioritario tal cual lo indica el Ministerio de Salud de Nación”, agregó.

Otro aspecto que resaltó, la Autoridad del Ministerio de Salud, tiene que ver con los controles y prevención para la segunda ola, expuso: “Seguimos con todo el proceso en los distintos aeropuertos de nuestra provincia como el de Perito Moreno, Río Gallegos y El Calafate. En los mismos se realiza la evaluación, control y monitoreo de toda la gente que ingresa a la provincia para garantizar que no tengamos el ingreso de personas infectadas o si se detectan casos positivos se pueda hacer el aislamiento como corresponde”.

En lo que respecta los modos de movilidad terrestre, el Ministro expresó que están los dispositivos de Ramón Santos, Linares y Chimen Aike. Los mismos siguen funcionando y son lugares donde se realiza el control de las personas que ingresan a la provincia, se chequea que tengan el hisopado previo que tiene que ser negativo y de existir algún caso positivo, se adopta la decisión que la autoridad sanitaria determina. “Básicamente tiene que ver con el aislamiento de la persona y de todos aquellos contactos que tuvieron un nexo con la persona infectada”, amplió.

En cuanto al nuevo decreto nacional, señaló que en el mismo se detallan una serie de restricciones que comienzan a tomar forma en lo que se refiere a la circulación de modo nocturno. “Esta es una de las estrategias que se viene aplicando para prevenir la segunda ola como también así algunos aspectos que tienen que ver con las cuestiones sociales y en las cuales hay aumentos en los números de personas, lo que puede llegar a ser un foco de contagio”, consideró. A la vez agregó que esto se suma a las medidas de control, monitoreo y pedido de PCR a toda aquella persona que ingrese al país.

“Así como nación está generando este marco normativo y que en el día de la fecha ya tendremos conocimiento, la provincia también está adecuando los mecanismos de tipo preventivo para evitar que la segunda ola que ya se viene dando en otras provincias del país, nos afecte fuertemente, o que se retrase de un modo importante para que no supere la capacidad operativa del sistema sanitario”, sostuvo. Además subrayó que el decreto provincial, también está orientado a que las nuevas cepas que circulan en el mundo y tienen algunas características diferenciales de las cepas que tenemos en nuestra región, no ingresen a la provincia de Santa Cruz. “De esa manera no se tenga que correr más riesgos de tener personas internadas, vayan a terapia intensiva o que fallezcan como consecuencia de la enfermedad”, añadió.

Antes de concluir, reiteró que las medidas de prevención siguen siendo las mismas; y solicitó extremar los cuidados y medidas preventivas, cumplir con los protocolos. “Las personas que ya fueron vacunadas deben seguir con estos mecanismos de prevención porque como ya sabemos la vacuna previene que nosotros tengamos enfermedades graves e incluso previene la muerte, pero no significa que uno no pueda enfermarse a pesar de estar vacunado y que pueda llegar a contagiar a otras personas que no fueron vacunadas”, finalizó.