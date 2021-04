Las finales de la Copa Davis 2021: un evento más extenso, en formato multisede y sin la Argentina

El tradicional Grand Slam londinense no se disputó en 2020 debido a la pandemia de coronavirus y en la última vez que se jugó, en 2019, el ganador del certamen fue el serbio Novak Djokovic.

Entre lágrimas, el tandilense confesó que no son semanas fáciles desde que murió su papá. Sin embargo, aseguró: “Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos”.