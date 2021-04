Gobernadores respaldaron al Gobierno nacional y pidieron no judicializar la política sanitaria

Gobernadores e intendentes expresaron este lunes su respaldo a las políticas sanitarias del Gobierno nacional, resaltaron la visión "federal" de las medidas orientadas a contener la irradiación de casos de coronavirus hacia el interior del país y pidieron "no judicializar" las restricciones dispuestas para frenar la segunda ola de contagios.

Los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Santa Cruz, Alicia Kircner; y de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Pilar, Federico Achával, expresaron su agradecimiento y apoyo al Gobierno nacional por el "esfuerzo" realizado para dotar de infraestructura y recursos a las provincias frente a la Covid-19.

Además, coincidieron en marcar que las decisiones sanitarias del Gobierno nacional "no deben ser judicializadas", no sólo porque los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) "están por encima de las jurisdicciones", sino por entender que las políticas en materia de salud exceden la coyuntura particular de un distrito porque repercuten en el resto.

Los mandatarios participaron del acto que encabezó desde el Museo del Bicentenario el presidente Alberto Fernández, en el que anunció la realización de 134 obras por 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal e incorporar 1.415 camas ante la segunda ola de Covid-19.

En la ceremonia, el ministro de obras Públicas, Gabriel Katopodis, precisó que están en ejecución "262 obras que tienen como objetivo cuidar la salud de la gente" en todo el país, con un sentido federal, "sin preguntar en qué vereda" están parados sus jefes políticos.

"Cuando llegué al cargo, la provincia tenía 883 camas de terapia intensiva en el sistema público, que se hubiera saturado el 1 de julio del año pasado; la ampliación permitió que pudiéramos responder a las necesidades de nuestro pueblo", subrayó Kicillof, al tomar la palabra.

En su discurso, Kicillof alertó sobre el "crecimiento de la ocupación (de camas) del sistema sanitario" en el área metropolitana, donde dijo que se está sufriendo "a fondo" el efecto de la segunda ola, a diferencia de los 100 municipios que componen el interior de la provincia, donde aún no se ve este crecimiento.

Planteó que la interrupción de la presencialidad en las aulas es una medida "dura pero necesaria", en referencia a la suspensión por un período de 15 días a partir de hoy de las clases presenciales en el Amba, una medida que fue rechazada por la Justicia porteña en un fallo que abrió polémicas.

Al respecto, Kicillof señaló que "los DNU están por encima" de las jurisdicciones y atribuyó al Gobierno porteño objetivos "electorales" en su decisión de acatar este fallo y no el decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

En tanto, desde la ciudad de Neuquén, el gobernador Gutiérrez celebró el inicio de obras en el nuevo edificio del Hospital Norpatagónico, de 42.000 metros cuadrados totales y pidió no judicializar las decisiones del Ejecutivo nacional.

"Es saludable que no se judicialicen las medidas que adopta el Gobierno nacional. Es necesario pensarnos en función de todas y todos", dijo y valoró "el tremendo esfuerzo" realizado por la gestión del presidente Alberto Fernández para "conseguir vacunas".

A modo de ejemplo, remarcó que si bien a "la Patagonia no llegó la segunda ola", de todos modos "se acatan las medidas de restricción y se continúa con los cuidados".

El mandatario santafesino Perotti, a su turno, asistió desde la ciudad de Piñero a la inauguración del Centro de Aislamiento Sanitario en Complejo Penitenciario Unidad 11, uno de los 31 que se concretaron en todo el país.

Para esa provincia, además, Katopodis anunció la ampliación mediante una estructura modular de camas críticas y leves aptas Covid-19 del Hospital Municipal de la ciudad santafesina de Helvecia y la readecuación del ala noreste y la ampliación sector suroeste del Hospital Rawson de la localidad de San Javier.

Alicia Kirchner participó de la puesta en marcha de un proyecto que expandirá en 1.800 metros cuadrados el Hospital Regional de Río Gallegos, además de la ampliación del Centro de Salud del Barrio San Benito, de la capital provincial, y del desarrollo de nuevos Hospitales Modulares en Pico Truncado y Caleta Olivia.

"Trabajemos entre todos solidariamente. Miremos a la Argentina de manera federal, no solo desde nuestro lugar, sino en cómo la conducta de cada una de las provincias puede incidir en el resto", reflexionó la gobernadora santacruceña.

En Calingasta, San Juan, Uñac junto al intendente Jorge Castañeda, anunció el inicio de ejecución del nuevo edificio del Hospital Aldo Cantoni de 5.200 metros cuadrados.

"Gracias de corazón por esta inversión que son casi 700 millones de pesos vitales. La provincia no lo podía hacer y lo estamos logrando gracias a la visión federal del Gobierno", destacó Uñac.

También participó desde San Rafael, Mendoza, el intendente Emir Félix, quien anunció la puesta en marcha de un Centro Modular Sanitario y se declaró agradecido por la "mirada humanitaria y federal frente a la pandemia" del Gobierno nacional.

Por último, el intendente de la ciudad bonaerense de Pilar, Federico Achával, inauguró obras en el Hospital Municipal de Derqui y anunció la ampliación del mismo y del Hospital Central de Pilar.

"El sistema de salud de Pilar estaba devastado, pero rápidamente pudimos construir este hospital y fue fundamental para darle la pelea al Covid-19 y para evitar que el sistema de salud se sature", indicó.

Agradeció al Gobierno nacional por su "esfuerzo" y al gobernador Kicillof por hacer que "no falte ningún insumo" en el Hospital de Derqui.

Al iniciar el acto, antes de darle la palabra a gobernadores e intendentes, Katopodis había subrayado que todas las obras anunciadas son para reforzar el sistema de salud.

