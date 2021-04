En Córdoba los médicos afirman que no queda otro camino que aumentar las restricciones

El presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (Cmpc), Andrés de León, consideró este miércoles que para bajar los contagios de coronavirus "no queda otro camino que aumentar las restricciones de circulación".

"Si la población quiere terminar con la pandemia y bajar los contagios, no queda ninguna otra receta que restringir la circulación", manifestó De León a radio Universidad y advirtió que "mientras la gente no cumpla con las medidas dispuestas y no restinga las actividades no esenciales, esto va a seguir siendo un caos". Asimismo, señaló que "no hay mucha conciencia instalada en la gente".

"Como sociedad hemos involucionado un montón desde el año pasado a este. No hemos aprendido mucho en cuanto a los cuidados, sino no hubiéramos repetido estos errores", criticó.

En ese sentido, dijo que los médicos están "hartos y muy cansados por el trabajo y por el comportamiento de la gente que no respeta los protocolos".

Ante la imposibilidad de avanzar rápidamente con la vacunación, "no queda otra que aumentar las restricciones de circulación", reiteró De León.

Los últimos datos oficiales, actualizados la noche del martes, detallan que Córdoba tiene ocupadas 1.182 camas críticas de Covid-19 para adultos, el 40,7% del total disponible.

Del total de pacientes, 234 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 19,7%.

Desde el inicio de la pandemia la provincia registra un acumulado de 221.582 casos, en tanto los fallecidos son 3.324 personas.

FUENTE: Télam.