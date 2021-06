Brasil prohibió el ingreso de extranjeros de cualquier nacionalidad por tiempo indeterminado

El Gobierno de Brasil prohibió este lunes el ingreso de extranjeros “de cualquier nacionalidad” a territorio nacional por tiempo indeterminado, de acuerdo a lo indicado por el Ejecutivo en boletín oficial.

Las autoridades brasileño justificaron esta decisión “considerando la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud” como consecuencia de la pandemia de coronavirus. “La restricción excepcional y temporal de la entrada de extranjeros de cualquier nacionalidad en el país, como resultado de la recomendación técnica y razonada de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), por razones sanitarias relacionadas con los riesgos de contaminación y diseminación del coronavirus”.

El Ejecutivo también resolvió esta disposición ante “el impacto epidemiológico que las nuevas variantes del coronavirus SARS-CoV-2, identificadas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la República de Sudáfrica y en la República de la India, pueden causar en el actual escenario vivido en el país”.

“Las restricciones contempladas en la presente ordenanza no se aplican a: brasileños, nacidos o naturalizados; inmigrante con residencia definitiva, por tiempo determinado o indeterminado, en el territorio brasileño; profesionales extranjeros al servicio de una organización internacional, siempre que esté identificado; y funcionarios extranjeros acreditados ante el Gobierno de Brasil”. Esta prohibición, aclara la resolución, “no impide el desembarco, autorizado por la Policía Federal, de la tripulación marítima para la asistencia médica”.

Esta medida adoptada por el gobierno de Jair Bolsonaro se da el mismo día en que la Conmebol confirmó al gigante latinoamericano como sede de la próxima Copa América, luego de que Argentina y Colombia, las sedes originales, quedaran fuera de carrera.

Sin embargo, horas después del anuncio de la Conmebol, y tras varias críticas, el Ejecutivo brasileño afirmó que todavía no está confirmada la realización de la competencia en el país. “Todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso. Pero no vamos a rehuir la demanda, en caso de que sea posible de atender”, declaró el ministro de la Casa Civil (gabinete), Luiz Eduardo Ramos, desde Brasilia.

Ramos explicó que el gobierno brasileño ha puesto varias condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para la realización del torneo, como que no haya público y que todas los miembros de las delegaciones sean vacunados.

“Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son 10 equipos, en dos grupos, habrá 65 personas por delegación, todos vacunados. Las sedes serán responsabilidad de la CBF. De acuerdo con la elección de las sedes, ellos consultarán con los estados”, declaró el ministro. Y adelantó: “Mañana (martes) tendremos una posición final”.

Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, sumó 860 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas, con lo cual el total de fallecidos ascendió a los 462.791, informó este lunes el Ministerio de Salud.

De acuerdo con el más reciente boletín difundido por la cartera, el gigante sudamericano confirmó además 30.434 nuevos contagios por el coronavirus, por lo que el número total de infectados llegó a 16.545.554.

Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, ya que suelen bajar entre los sábados y lunes debido a la falta de personal para procesar los datos los fines de semana y solo terminan de consolidarse los martes.

Con cerca de 212 millones de habitantes, Brasil es el segundo país del mundo con más decesos por covid-19, detrás solamente de Estados Unidos, y el tercero con más casos, después de la nación norteamericana e India.

FUENTE: Infobae.