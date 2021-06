Beveraggi: “Se continúa realizando el proceso vacunatorio en la provincia”

En el inicio del reporte diario, la Subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud destacó que se continúa realizando el proceso vacunatorio en la provincia. “Seguimos vacunando en los lugares habituales como el Complejo Cultural, el Gimnasio Municipal 17 de Octubre y se agregó el Hospital Militar”, remarcó.

“Se debe entrar a la página, cargar nuestro número de documento, el número de trámite y si no se encuentra este último se puede repetir el número de DNI para validar nuestra identidad. Luego se ponen los datos personales como Apellido y Nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono de contacto y un correo electrónico para poder enviar la confirmación del turno”, detalló. A la vez resaltó que es imprescindible registrarse para que en forma ordenada se elija el centro de vacunación más cercano. “No se vacuna en los centros con la sola presencia. Uno tiene que estar registrado y validado por el programa o la página de las vacunas”, recalcó.

Al ser consultada acerca de qué ocurre si se pierde el turno, Beveraggi comentó que no hay inconveniente porque al finalizar la jornada de vacunación se hace un registro de aquellas personas que no asistieron y se vuelve a liberar ese DNI para que saque un nuevo turno. “Si no pudimos asistir, hay que volver a registrarse en la página y solicitar un turno”, agregó.

Por otra parte, precisó entre la aplicación de la primera y segunda dosis, se debe continuar con los cuidados. “Es importante saber que los síntomas que produce la vacunación son leves y consisten en: sensación de cuerpo caliente, dolor leve en el sitio en el que se aplicó la vacuna, sensación de cansancio y fatiga. No se parece en nada a los síntomas de COVID”, detalló.

A la vez, sostuvo: “Después las 72 horas de aplicada la primera o segunda dosis, la aparición de síntomas nos hace pensar que podemos haber contraído la enfermedad y requiere que hagamos aislamiento y testeo rápido para saber si entre una y otra dosis se adquirió el COVID. No se confíen, en pensar que son los síntomas post vacuna porque podemos estar cursando la enfermedad”.

Finalmente, pidió a la comunidad seguir con los cuidados y que sea responsable. Ante cualquier duda se debe consultar al 107 o a cualquier centro de salud de la provincia porque allí brindaran la información y orientación que se requiera.