La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo emitió este jueves dictamen favorable al último decreto del Poder Ejecutivo que estableció nuevas medidas sanitarias, vigentes hasta el próximo 25 de junio, para mitigar la segunda ola de coronavirus.

El dictamen de mayoría cosechó la firma de los diputados y senadores del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio anticipó que presentará un despacho de minoría en rechazo al DNU, según anticipó el diputado macrista Pablo Tonelli.

El presidente de la comisión, Marcos Cleri, informó que el dictamen será comunicado a las autoridades de las cámaras y señaló que hasta el mediodía se podrán presentar los dictámenes de minoría.

Al abrir el debate, el diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin señaló que "si se hubiese aprobado la ley en la que se establece el semáforo epidemiológico, no tendría el Gobierno que emitir un DNU cada 15 días".

El DNU establece un semáforo epidemiológico en las distintas zonas del país, que posibilitó una flexibilización de las restricciones que se venían implementando hasta el viernes, sobre todo en el Área Metropolitana Buenos Aires

El proyecto de ley

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional fue sancionado por el Senado el pasado 20 de mayo pero Diputados hasta ahora solo pudo avanzar en un despacho de comisión ya que aún necesita enhebrar acuerdos para tener una mayoría para aprobar la ley.

Sobre este punto, la diputada oficialista Carolina Gaillard señaló que "la ley de parámetros epidemiológicos que deberíamos haber sancionado es muy necesaria porque intenta ordenar en una estrategia sanitaria central lo que tiene que ver con las facultades propias de la Nación y de las provincias".

Por otra parte, Yedlin señaló que "es importante que se dé dictamen positivo" debido a que el país está "en una situación compleja" y se necesita que "la población siga acompañando con medidas restrictivas".

El DNU

"Este DNU sostiene la situación de emergencia sanitaria y genera la posibilidad de crear medidas de restricción para cuidar a la ciudadanía, sostener la salud pública y tener menos casos de Covid-19", añadió en su exposición.

Yedlin apuntó que gracias a las restricciones que se instrumentaron en los primeros días de junio "hay una tendencia a la baja" que indica que se está "saliendo de la situación más grave", pero sigue habiendo fuerte ocupación de camas de terapia intensiva.

En ese contexto, Yedlin destacó el plan de vacunación que está instrumentando el Gobierno nacional al señalar que el país recibió "más de 20 millones de dosis, se han distribuido 19 millones y se baja el riesgo de mortalidad".

Sobre este punto, la senadora formoseña Maria Teresa González señalo que bajó el promedio de edades en cuanto a casos positivos y fallecimientos y por ese motivo es necesario "avanzar en el proceso de vacunación".

En ese sentido, llamó la atención sobre la urgencia del DNU y dijo que "es muy importante para todas las provincias".

La oposición

Desde Juntos por el Cambio, el macrista Pablo Tonelli dijo que rechazan convalidar el decreto porque "hay una pretensión del Poder Ejecutivo de dictar disposiciones locales, que son competencia de las provincias" y de "querer facultar a los gobernadores de una manera que no es necesaria y que viola la Constitución" y afirmó que eso es "una pretensión que no puede ser convalidada".

"La emergencia nos reclama coordinación y concertación entre el Gobierno nacional y los provinciales para acordar todo lo necesario para combatir la pandemia dentro del ámbito de sus propias competencias", agregó.

En esa línea de pensamiento, el radical Gustavo Menna ratificó su discrepancia con la norma y dijo: "La ley no se trató porque ustedes no la han tratado, no la incorporaron ustedes al temario de Diputados".

"No es responsabilidad de la oposición; si quieren tratarlo tienen ustedes mayoría", completó.

El contenido del decreto

El decreto prorrogado establece parámetros para determinar los distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria de cada distrito del país.

Según estos parámetros, los diferentes distritos del país son categorizados como de "bajo", "mediano" y "alto" riesgo epidemiológico y sanitario, o en situación de "alarma".

En los considerandos del DNU, se indica que, "hasta la fecha, no se cuenta con un marco legal sancionado por el Congreso Nacional para enfrentar la emergencia de Covid-19", por lo que "corresponde prorrogar el Decreto N° 287/21 y el plazo establecido en su artículo 30 y sus normas complementarias, hasta el día 25 de junio de 2021, inclusive".

